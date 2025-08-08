Το επερχόμενο Σαββατοκύριακο προσφέρει μία αξέχαστη εμπειρία για όσους αγαπούν τη μαγεία του έναστρου ουρανού. Οι παρατηρητές θα έχουν την ευκαιρία να αντικρίσουν την εντυπωσιακή πανσέληνο, γνωστή ως Πανσέληνος του Οξύρρυγχου. Πρόκειται για ένα σπάνιο ουράνιο θέαμα, καθώς η Σελήνη θα είναι ορατή κατά την ανατολή της σε δύο συνεχόμενες νύχτες, προσφέροντας μαγικές εικόνες στον ανατολικό ουρανό.

Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, αυτή τη φορά η πανσέληνος θα δώσει στους θεατές τη δυνατότητα να την απολαύσουν σε δύο διαδοχικές βραδιές, ενισχύοντας το ενδιαφέρον των φίλων της αστρονομίας και των ρομαντικών της νύχτας.

Η κορύφωση της πανσελήνου και η καλύτερη στιγμή παρατήρησης

Η επίσημη φάση της πανσελήνου κορυφώνεται στις 3:55 π.μ. (Ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) το Σάββατο 9 Αυγούστου. Η ιδανική στιγμή για να παρακολουθήσει κανείς το φαινόμενο είναι αμέσως μετά τη δύση του ηλίου. Τότε ο ουρανός έχει σκοτεινιάσει αρκετά, ενώ η φύση διατηρεί ακόμα τη λάμψη του σούρουπου, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό.

Κατά το διάστημα αυτό, η πανσέληνος εμφανίζεται πλήρως φωτισμένη στον ανατολικό ουρανό, εντυπωσιάζοντας με τη φωτεινότητά της και καλώντας μικρούς και μεγάλους να στρέψουν το βλέμμα ψηλά και να απολαύσουν τη φυσική αυτή παράσταση.