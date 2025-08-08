Αυτό το Σαββατοκύριακο, οι λάτρεις της έναστρου ουρανού θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία να θαυμάσουν την πανσέληνο, γνωστή και ως Πανσέληνο του Οξύρρυγχου. Σε αντίθεση με άλλες φορές, η Σελήνη θα δώσει τη δυνατότητα για παρατήρηση της ανατολής της σε δύο διαδοχικές βραδιές, προσφέροντας ένα θέαμα στον ανατολικό ουρανό κατά το σούρουπο.

Η επίσημη φάση της πανσελήνου θα κορυφωθεί στις 3:55 π.μ. (Ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) το Σάββατο 9 Αυγούστου. Η πιο κατάλληλη ώρα για να παρακολουθήσετε το φαινόμενο είναι αμέσως μετά τη δύση του ηλίου, όταν ο ουρανός είναι αρκετά σκοτεινός, ενώ το τοπίο φωτίζεται ακόμα από το σούρουπο. Την ώρα αυτή, η πανσέληνος είναι πλήρως φωτισμένη και διακρίνεται στον ανατολικό ουρανό, εντυπωσιάζοντας με την ομορφιά της.

Δύο νύχτες γεμάτες θέαμα λόγω θέσης της Σελήνης

Σε ορισμένες περιόδους του έτους, όταν η πανσέληνος εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο μπορεί να επαναληφθεί σε δύο συνεχόμενες βραδιές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Σελήνη περιστρέφεται γύρω από τη Γη κάθε 29 ημέρες, με αποτέλεσμα να ανατέλλει περίπου 50 λεπτά αργότερα κάθε μέρα. Ωστόσο, τον Αύγουστο, η απόκλιση αυτή μειώνεται λόγω της χαμηλής θέσης της Σελήνης στον νότιο ουρανό, όπως παρατηρείται από τα μεσαία βόρεια γεωγραφικά πλάτη του Βόρειου Ημισφαιρίου.

Συγκεκριμένα, επειδή η πανσέληνος βρίσκεται αρκετά νότια του ουράνιου ισημερινού, η διαφορά μεταξύ των δύο ανατολών της φθάνει μόλις τα 30 λεπτά. Αυτή η ιδιαιτερότητα επιτρέπει σχεδόν πανομοιότυπες εικόνες και τις δύο νύχτες.

Η παρατήρηση της πανσελήνου είναι εύκολα εφικτή και με γυμνό μάτι. Όσοι όμως διαθέτουν κιάλια ή τηλεσκόπιο θα μπορούν να παρατηρήσουν λεπτομέρειες της επιφάνειας της Σελήνης, προσφέροντας μια ακόμη πιο συναρπαστική εμπειρία.

Η προέλευση του ονόματος “Πανσέληνος του Οξύρρυγχου” και τα επόμενα ουράνια φαινόμενα

Ο όρος Πανσέληνος του Οξύρρυγχου έχει τις ρίζες του στους ιθαγενείς λαούς της Βόρειας Αμερικής, λόγω της αφθονίας του ψαριού οξύρρυγχος στις Μεγάλες Λίμνες αυτή την εποχή. Επιπλέον, η πανσέληνος Αυγούστου είναι γνωστή ως “Wild Rice Moon” για τον λαό Anishinaabeg, όπως αναφέρει το Κέντρο Μελετών των Ιθαγενών Αμερικανών, αλλά και ως “Green Corn and Grain Moon” σε άλλες περιοχές, σύμφωνα με τη NASA.

Η επόμενη σημαντική πανσέληνος, γνωστή ως Φεγγάρι του Καλαμποκιού, θα εμφανιστεί την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου. Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως στις ίδιες ημερομηνίες, σε περιοχές της Ασίας, της Αυστραλίας και του Ειρηνικού Ωκεανού πρόκειται να σημειωθεί ολική σεληνιακή έκλειψη, κατά τη διάρκεια της οποίας η Σελήνη θα αποκτήσει κοκκινωπή απόχρωση για 82 λεπτά. Αντιθέτως, στη Βόρεια Αμερική θα παρατηρηθεί μόνο η λαμπρή πανσέληνος χωρίς έκλειψη.

Το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει και φέτος, τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου προσφέροντας ελεύθερη είσοδο σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, τη νύχτα της Πανσελήνου, το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025.

Εκατόν (114) δεκατέσσερεις αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μουσεία και μνημεία, σε ολόκληρη τη χώρα, θα υποδεχθούν το κοινό, κάτω από το φως του φεγγαριού. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε εβδομήντα έναν (71) αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ενώ περίπου σαράντα τέσσερεις (44) θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Κατά την φετινή διοργάνωση, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις από τις 8 έως και τις 13 Αυγούστου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί και το οποίο περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, αστροπαρατήρηση, αφηγήσεις μύθων και ξεναγήσεις, που διοργανώνουν οι Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, πολλές από αυτές σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικούς συλλόγους.