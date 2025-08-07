Το φεγγάρι του Αυγούστου προσφέρει στους λάτρεις της ιστορίας και της τέχνης ένα μοναδικό τριήμερο εμπειριών στη Χαλκιδική. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, στο πλαίσιο του θεσμού «Πανσέληνος του Αυγούστου» του Υπουργείου Πολιτισμού, διοργανώνει εκδηλώσεις που συνδυάζουν τη μαγεία των αρχαιολογικών χώρων με την πολιτιστική έκφραση.

Στις 9 Αυγούστου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα αρχαία Στάγειρα, στην Ολυμπιάδα του δήμου Αριστοτέλη, όπου ο χώρος θα παραμείνει ανοιχτός από τις 8 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Την ίδια ημέρα, το Ιερό Άμμωνος Διός στην Καλλιθέα του δήμου Κασσάνδρας θα υποδεχθεί το κοινό με το χώρο επίσης ανοιχτό κατά τις ίδιες ώρες. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με μια ξεχωριστή μουσικοχορευτική παράσταση από τους «Les Lysistes», με τη στήριξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας (Κ.Ε.ΔΗ.Κ).

Λαμπερές εκδηλώσεις υπό το φως της Πανσελήνου

Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Κυριακή 10 Αυγούστου, όταν η πανσέληνος θα φωτίσει την αρχαία Άκανθο στην Ιερισσό. Εκεί, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Περιβάλλοντος Ιερισσού, θα πραγματοποιηθεί μουσική βραδιά στη θέση «Αροβίγλι» στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Παράλληλα, ο αρχαιολογικός χώρος θα παραμείνει προσβάσιμος από τις 8 έως τις 12 τα μεσάνυχτα, προσφέροντας μια ιδανική ευκαιρία για βραδινή εξερεύνηση.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται τη Δευτέρα 11 Αυγούστου με μια τιμητική μουσική βραδιά αφιερωμένη στους Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι, σε διοργάνωση της Τοπικής Κοινότητας Ολυμπιάδας. Ο αρχαιολογικός χώρος θα ανοίξει ξανά για το κοινό από τις 20:00 έως τα μεσάνυχτα.

Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι εκδηλώσεις προσφέρονται με δωρεάν είσοδο στο κοινό, ενθαρρύνοντας κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει σε αυτή τη μοναδική συνάντηση ιστορίας και πολιτισμού, κάτω από την αυγουστιάτικη σελήνη.