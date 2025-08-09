Ο Ολυμπιακός, επικράτησε με σκορ 1-0 της Ουνιόν Βερολίνου, στο έβδομο φιλικό της εφετινής του προετοιμασίας.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, παρουσιάστηκε κάτι περισσότερο από ικανοποιημένος.

Στην κάμερα της Cosmote TV, ήταν… αφοπλιστικός. Μίλησε για τη νοοτροπία της ομάδας, την προετοιμασία αλλά και τις προσθαφαιρέσεις του ροστέρ!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Πάντα στόχος είναι η νίκη. Πάντα προσπαθούμε να κερδίζουμε όλα τα ματς. Φτάσαμε στην περιοχή του αντιπάλου και προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Ήταν το πιο ανταγωνιστικό φιλικό, γι’ αυτούς ήταν η παρουσίαση. Για την κεντρική μας ιδέα που έχουμε θεωρώ ότι παίξαμε πολύ καλά.

Πήγε πολύ καλά η προετοιμασία. Κάναμε προπονήσεις σε δύο διαφορετικά γήπεδα. Ήμασταν επίσης τυχεροί δεν είχαμε τραυματισμούς εκτός από 2-3 περιπτώσεις κάποιων παιδιών σήμερα.

Συνεχίζω να δοκιμάζω πρόσωπα και πράγματα. Το πιο σημαντικό για εμένα είναι η ομάδα να προοδεύει, να παίζει καλά στο παιχνίδι και με την ιδέα που έχει στο γήπεδο. Θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον ρυθμό.

Θεωρώ ότι μπορούσαμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Δεν μου αρέσει να μιλάω με ποσοστά. Θα ήθελα να έχω όλη την ομάδα μαζί μου, αλλά μέχρι τον Σεπτέμβρη θα υπάρχει χρόνος. Υπάρχουν παιδιά που θα φύγουν και κάποια παιδιά που θα έρθουν, δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ποιος θα είναι στο ρόστερ», ανέφερε χαρακτηριστικά.