Την έκτη φιλική του νίκη σε επτά ματς επί ολλανδικού και γερμανικού εδάφους, σημείωσε ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες, επιβλήθηκαν με 1-0 της Ουνιόν Βερολίνου στο «Stadion An der Alten Försterei».

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ο Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος σταρ, ήταν αυτός που έκρινε τον νικητή, με πανέμορφο γκολ στο 74′. Ο Μουζακίτης του «σέρβιρε» και αυτός με μια… φωτοβολίδα, κέρδισε τον Ρόνοβ για το 1-0.

Αυτό, ήταν το έβδομο φιλικό του Ολυμπιακού, στις Κάτω Χώρες και τη Γερμανία. Με Μπρέντα, Νόριτς, Αλκμαάρ και Χέρενφεν, Ντεν Χάαγκ και Αλ-Τααβούν, οι προηγούμενες αναμετρήσεις. Απολογισμός, μέχρι στιγμής, έξι νίκες και μια ισοπαλία.

Απομένουν δύο «δυνατές» φιλικές αναμετρήσεις με Νάπολι (14/8) και Ίντερ (16/8), μια εβδομάδα πριν την έναρξη της Stoiximan Super League.

🏟 Friendly Game 📌 Italy ⚽ SSC Napoli vs Olympiacos FC 📅 14/8 21:00🇬🇷 pic.twitter.com/SEgPGLzP43 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 15, 2025

Στην Ιταλία, ο Ολυμπιακός, θα «τεστάρει» πραγματικά τις αντοχές του. Ματς επίπεδου Champions League και… πρόβα τζενεράλε στη γείτονα χώρα, κόντρα σε δύο «τιτάνες» του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Από την άλλη πλευρά, οι Πρωτευουσιάνοι, έδωσαν το τελευταίο τους αγώνα, πριν την έναρξη της νέας σεζόν. Την Παρασκευή (15/08, 19:00), ξεκινούν τις επίσημες υποχρεώσεις τους. Για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας, θα αντιμετωπίσουν, εκτός έδρας την Γκούτερσλο.

Ο αγώνας

Το ημίχρονο, βρήκε τις δύο ομάδες στο «μηδέν». Αυτό, κύλησε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις. Ωστόσο, το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ήταν αυτό που είχε την υπεροχή και τις κορυφαίες στιγμές.

Ο Ελ Κααμπί, απείλησε δις. Τόσο στο 17′, με κεφαλιά, όσο και στο 41′, με πλασέ, δεν κατάφερε να κερδίσει τον Ρόνοβ. Ο Δανός, είπε «όχι» και στις δύο περιπτώσεις, με εντυπωσιακές επεμβάσεις.

Στο 39′, ήταν η σειρά του Τσικίνιο να απειλήσει. Η απευθείας εκτέλεση φάουλ του, ήταν καλή, όμως πέρασε άουτ.

Το γκολ ήρθε στο 74′. Ο Μουζακίτης, βρήκε τον Τσικίνιο, στο ύψος της περιοχής. Ο Πορτογάλος μέσος, γύρισε το σώμα του και με έναν… κεραυνό, έγραψε το 1-0! Ακόμη ένα γκολ για τον άσο του Ολυμπιακού, που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

H «ζωγραφία» του Τσικίνιο

Η πρώτη μεγάλη φάση των γηπεδούχων, στο 81′. Ο Μπένες με το αριστερό μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ.

Ο Ελ Κααμπί, προσπάθησε στο 87′ να βρει δίχτυα. Ωστόσο, το γυριστό του σουτ, έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Ρόνοβ.

Τώρα, άπαντες στον Ολυμπιακό, στρέφουν το βλέμμα τους, στην τελική ευθεία της προετοιμασίας. Ακολουθούν, τα δυνατά «κρας τεστ», με Νάπολι και Ίντερ.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Καλογερόπουλος, Μπρούνο, Μουζακίτης, Τσικίνιο (81′ Πνευμινίδης) Έσε (46′ Γκαρθία), Μαρτίνς (67′ Μασούρας), Καμπελά, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου! / Our line-up for today’s match against 1. FC Union Berlin! 🔴⚪️#Olympiacos #FCUOLY #PreSeason2025 pic.twitter.com/5mWKV02q2T — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 9, 2025

Ουνιόν Βερολίνου (Μπάουμγκαρτ): Ρόνοβ, Ντούκι (46′ Κραλ), Μπούρκι (61′ Άνσα), Κεντίρα (81′ Κέμλεϊν), Σέφερ (81′ Μπένες), Κουέρφελντ, Ρότε, Χάμπερερ (81′ Ζεόνγκ Γου-Γεόνγκ), Ίλιτς, Σκοβ (61′ Μαρκγράφ), Τρίμελ (73′ Λιούμπισιτς).

Τα φιλικά του Ολυμπιακού: