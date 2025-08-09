Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Γερμανία για να αντιμετωπίσει την Ουνιόν Βερολίνου σε φιλική αναμέτρηση. Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν τα δύο στάδια προετοιμασίας με 5 νίκες και 1 ισοπαλία σε έξι φιλικά στην Ολλανδία. Απομένουν δύο «δυνατές» διλικές αναμετρήσεις με Νάπολι (14/8) και Ίντερ (16/8), μια εβδομάδα πριν την έναρξη της Stoiximan Super League.
Στις καθυστερήσεις, στο «Stadion An der Alten Försterei», Ολυμπιακός προηγείται της Ουνιόν Βερολίνου, με σκορ 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, ο Τσικίνιο με φοβερό σουτ στο 74′.
Το ματς
Το πρώτο μέρος, κύλησε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις. Ωστόσο, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είχε την υπεροχή και τις κορυφαίες στιγμές.
Ο Ελ Κααμπί, απείλησε δις. Τόσο στο 17′, με κεφαλιά, όσο και στο 41′, με πλασέ, δεν κατάφερε να κερδίσει τον Ρόνοβ. Ο Δανός, είπε «όχι» και στις δύο περιπτώσεις, με εντυπωσιακές επεμβάσεις.
Στο 39′, ήταν η σειρά του Τσικίνιο να απειλήσει. Η απευθείας εκτέλεση φάουλ του, ήταν καλή, όμως πέρασε άουτ.
Το γκολ ήρθε στο 74′. Ο Μουζακίτης, βρήκε τον Τσικίνιο, στο ύψος της περιοχής. Ο Πορτογάλος μέσος, γύρισε το σώμα του και με έναν… κεραυνό, έγραψε το 1-0! Ακόμη ένα γκολ για τον άσο του Ολυμπιακού, που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.
Το εντυπωσιακό τέρμα του Τσικίνιο
Λίγο μετά το γκολ του, ο Τσικίνιο, απόχωρησε από τον αγωνιστικό χώρο. Στη θέση του, ο Σταύρος Πνευμονίδης.
Η πρώτη μεγάλη φάση των γηπεδούχων, στο 81′. Ο Μπένες με το αριστερό μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ.
Ο Ελ Κααμπί, προσπάθησε στο 87′ να βρει δίχτυα. Ωστόσο, το γυριστό του σουτ, έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Ρόνοβ.
Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Καλογερόπουλος, Μπρούνο, Μουζακίτης, Τσικίνιο (81′ Πνευμονίδης) Έσε (46′ Γκαρθία), Μαρτίνς (67′ Μασούρας), Καμπελά, Ελ Κααμπί.
Ουνιόν Βερολίνου (Μπάουμγκαρτ): Ρόνοβ, Ντούκι (46′ Κραλ), Μπούρκι (61′ Άνσα), Κεντίρα, Σέφερ, Κουέρφελντ, Ρότε, Χάμπερερ, Ίλιτς, Σκοβ (61′ Μαρκγράφ), Τρίμελ.
