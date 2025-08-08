Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αλ Τααβόν στο πέμπτο και τελευταίο φιλικό που θα δώσει στην Ολλανδία.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει στη διάθεσή του τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που είχι ενοχλήσεις τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και τον Ζουλιάν Μπιανκόν, που στη χθεσινή προπόνηση (7/8) αντιμετώπισε ένα ζήτημα στο γόνατο.

Με το τέλος του πρώτου ημίχρονου ο Ολυμπιακός να προηγείται με 1-0, με το γκολ του νεαρού Πνευμονίδη.

Το ματς

Από το πρώτο κιόλας λεπτό οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν το υψηλό πρέσινγκ όπως σε όλα τα φιλικά. Στο 12ο λεπτό ο Ροντινέι έβγαλε χαμηλή σέντρα από τα δεξιά, με τον Πνευμονίδη να μπαίνει στην πορεία της μπάλας και με κοντινή προβολή στο δεύτερο δοκάρι να ανοίγει το σκορ.

Στο 21′ ο Γιαζίτσι πλάσαρε με το αριστερό, με τον τερματοφύλακας της Αλ-Τααβούν να μπλοκάρει, έπειτα από το όμορφο γύρισμα του Στρεφέτσα.

Ολυμπιακός: Μπότης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Βέζο, Ροντινέι, Σιπιόνι, Λιατσικούρας, Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης, Γιαζίτσι