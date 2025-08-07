Πολλά έχουν ειπωθεί για το ξεχωριστό μουσείο του Ολυμπιακού. Ακόμη περισσότερα έχουν αποτυπωθεί στο χαρτί ή το διαδίκτυο. Απολύτως λογικό αυτό, καθόσον όλα τα εκθέματα και όσα κάποιος βλέπει στην ερυθρόλευκη Κιβωτό, αποτελούν μια συναρπαστική γέφυρα του χθες και του σήμερα.

Τι μάθαμε από μια δεύτερη επίσκεψη ή και ματιά στο μουσείο; Καλύτερα, ιδού τι είδαμε: η πρώτη εικόνα που έρχεται στο μυαλό είναι η συγκίνηση όλων όσοι μεταβαίνουν στο Νέο Φάληρο. Ναι, τον Αύγουστο ο κόσμος συνήθως φεύγει για τις καλοκαιρινές του διακοπές, ωστόσο κάποιοι που μένουν, ακόμη και με τη ζέστη επιλέγουν να επισκεφθούν ένα μουσείο που «μιλά στην καρδιά και την ψυχή τους». Και αποχωρούν, όταν αποχωρούν ύστερα από την ξενάγηση, σχεδόν με δάκρυα στα μάτια! Γιατί οι θύμησες έρχονται μονομιάς, οι μεγάλοι γίνονται παιδιά, ενώ οι μικροί φέρνουν στο νου τα κατορθώματα ποδοσφαιριστών περασμένων δεκαετιών και τις διηγήσεις πατεράδων ή και παππούδων.

Και επίσης: τι λένε; Σύμφωνα με όσα ακούσαμε από ανθρώπους που βρέθηκαν στο Γ. Καραϊσκάκης, επιδιώκουν να επισκεφθούν ξανά το μουσείο αλλά με διαφορετική παρέα! Ναι, τα sold out είναι συνεχή, τον Αύγουστο έχει ανοίξει για το κοινό τις πύλες του αυτό το υπερσύγχρονο μουσείο και μάλιστα χωρίς εισιτήριο, οπότε πολλοί κοιτούν το πότε και το πώς θα επιστρέψουν. Και θα αναλάβουν ακόμη και τον ρόλο του …ξεναγού στα άλλα άτομα που θα τους συντροφεύσουν.

Στιγμές μοναδικές. Στιγμές μαγικές. Και ας μην αμφιβάλλει ο οποιοσδήποτε. Ακόμη και όταν μπει εισιτήριο, ξανά η κοσμοσυρροή θα είναι συχνό ή και μόνιμο φαινόμενο. Γιατί η αγάπη του κοινού για κάθε τι ερυθρόλευκο και δη τόσο ποιοτικό, είναι όντως ασύνορη.