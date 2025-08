Την πρώτη του φιλική ισοπαλία, είχε ο Ολυμπιακός στο «Abe Lenstra Stadium». Μετά από τρεις συναπτές νίκες κόντρα σε Μπρέντα, Νόριτς και Αλκμαάρ, οι Νταμπλούχοι Ελλάδος, αναδείχθηκαν ισόπαλοι, με σκορ 1-1, κόντρα στη Χέρενφεν. Τα δύο μοναδικά γκολ της αναμέτρησης, σημείωσαν οι Μπρόουερς και Τσικίνιο, στο 28ο και 51ο λεπτό αντίστοιχα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των Πειραιωτών, ο Σταύρος Πνευμονίδης. Δραστήριος, μέσα σε κάθε φάση, με την μπάλα να του… αρνείται κάποιο γκολ ή ασίστ. Άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση, για τον νεαρό Έλληνα άσο.

Αυτό, ήταν το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού, στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του, στην Ολλανδία. Την Κυριακή (03/08, 16:00), θα αντιμετωπίσει την ΑΝΤΟ Ντεν Χάαχ, στο «Bingoal Stadion».

Από την άλλη πλευρά, τα «νούφαρα», έκαναν την πρόβα τζενεράλε τους, ενόψει της νέας σεζόν. Την ερχόμενη εβδομάδα (09/08), ξεκινούν τις επίσημες υποχρεώσεις τους. Για την πρεμιέρα της Eredivisie, αντιμετωπίζουν την Φόλενταμ.

Στο πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αρκετές στατικές φάσεις και με Πνευμονίδη και Ζέλσον Μαρτίνς στα «φτέρα», δημιούργησε αρκετές καταστάσεις στην εστία του Νόπερτ.

Κύριος εκφραστής των ευκαιριών της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ήταν ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός επιθετικός, σκόραρε εις διπλούν, χωρίς να το χαρεί. Τόσο στο 22′ όσο και στο 25′, είδε τα γκολ να ακυρώνονται ως οφσάιντ.

Λίγα λεπτά μετά, ήρθε η απάντηση της Χέρενφεν. Με την άμυνα του Ολυμπιακού ψηλά στο γήπεδο, ο Μπρόουερς, βγήκε στην «κόντρα», πάτησε περιοχή και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 1-0 (28′).

Πριν τη λήξη του ημιχρόνου, οι Πειραιώτες, προσπάθησαν να αντιδράσουν. Όμως, οι ενέργειες του Γιάρεμτσουκ, έμειναν «άκαρπες». Στο 37′, η κεφαλιά του πέρασε ελάχιστα εκατοστά έξω από την εστία των γηπεδούχων. Στιγμές αργότερα, ο 29χρονος φορ, ντρίπλαρε τον Νόπερτ, πλάσαρε, όμως πάνω στην γραμμή ο Κέρστεν του είπε «όχι». Στην επαναφορά, νέο σουτ του άλλοτε παίκτης της Μπενφικά, με τον Χόπλαντ να του αρνείται το γκολ αυτή τη φορά.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Ολυμπιακός, βρήκε απάντηση με τον Τσικίνιο. Μετά από πίεση ψηλά, ο Πορτογάλος έκλεψε την μπάλα, συνεργάστηκε με τον Γιάρεμτσουκ και με σουτ εκτός περιοχής, ισοφάρισε σε 1-1 (51′).

Ο Πνευμονίδης, παρέμεινε δραστήριος. Ο Λιατσικούρας, έκανε την ατομική ενέργεια από τα αριστερά και βρήκε τον έτερο έφηβο συμπαίκτη του. Αυτός, με δυνατό σουτ, «τέσταρε» τον Νόπερτ, ο οποίος έδιωξε με υπερένταση σε κόρνερ (62′).

Μετέπειτα, ο Ολυμπιακός, συνέχισε να ψάχνει το γκολ νίκης, χώρις όμως να το βρει. Στο 87′, ο Νόπερτ, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Τόσο στο σουτ του Ρόντινέι, όσο και σε αυτό του Πνευμονίδη, αντέδρασε σωστά και κράτησε τις δύο ομάδες σε ισορροπία.

Επόμενο φιλικό, σε λιγότερο από 24 ώρες, κόντρα στην Ντεν Χάαχ (03/08, 16:00).

Χέρενφεν: Νόπερτ, Ζαγαρίτης, Κέρστεν, Χόπλαντ, Πετρόβ, Όβερεμ, Σμανς, Τρένσκοβ, Μπρόουερς, Ριβερά, Βέντε

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Χέρενφεν! / Our line-up for today’s match against SC Heerenveen! 🔴⚪️#Olympiacos #HEEOLY #PreSeason2025 pic.twitter.com/s4KcVpDzYq

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 2, 2025