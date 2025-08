Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Χέρενφεν σε φιλικό αναμέτρηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν. Αυτό είναι το τέταρτο φιλικό και το τρίτο απέναντι σε ομάδα απο την Ολλανδία (Μπρέντα, Νόριτς, Άλκμααρ).

Στο 60′ στο «Abe Lenstra» ο Ολυμπιακός και Χέρενφεν, είναι ισόπαλοι, με σκορ 1-1. Μπρόουερς και Τσικίνιο τα γκολ της αναμέτρησης.

Το γκολ των γηπεδούχων, πέτυχε ο Μπρόουρες. Μετά από 28 λεπτά παιχνιδιου, σε μια στιγμή αδράνειας της άμυνας του Ολυμπιακού, ο Μπρόουρες βγήκε στην «κόντρα», πάτησε περιοχή και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 1-0.

Στο πρώτο ημίχρονο, παρότι οι «ερυθρόλευκοι» είχαν αρκατές στατικές φάσεις, δεν κατάφεραν να τις εκματαλλευτούν.

Στο 22′ και στο 25′, ο Γιάρεμτσουκ, βρήκε δίχτυα εις διπλούν Ωστόσο, και τα δύο του γκολ ακυρώθηκαν ως οφσάιντ.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Ολυμπιακός, βρήκε απάντηση. Με πίεση ψηλά, ο Τσικίνιο έκλεψε την μπάλα, συνεργάστηκε με τον Γιάρεμτσουκ και με σουτ εκτός περιοχής, ισοφάρισε σε 1-1 (51′).

Ολυμπιακός α’ ημίχρονο: Πασχαλάκης, Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Λιατσικούρας, Τσικίνιο, Μάρτινς, Πνευμονίδης, Γιάρεμτσουκ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Χέρενφεν! / Our line-up for today’s match against SC Heerenveen! 🔴⚪️#Olympiacos #HEEOLY #PreSeason2025 pic.twitter.com/s4KcVpDzYq

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 2, 2025