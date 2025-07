Κάτοικος Πειραιά, και με τη «βούλα», ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα!

Όπως γνωστοποίησε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, το απόγευμα της Πέμπτης (31/07), ο Βραζιλιάνος άσος είναι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού.

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Γκάμπριελ Στρεφέτσα. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ γεννήθηκε στο Σάο Πάουλο, στις 18 Απριλίου 1997.

Ξεκίνησε την καριέρα του στη Βραζιλία, αρχικά στην Ακαδημία της Corinthians και ακολούθως στην Penapolense. Το 2016 μετακόμισε στην Ιταλία υπογράφοντας στη ΣΠΑΛ, αγωνιζόμενος εν συνεχεία σε Stabia και Cremonese με τη μορφή δανεισμού.

Το 2021 υπέγραψε στη Lecce και τον Ιανουάριο του 2024 δόθηκε στην Como, η οποία το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς τον απέκτησε με μεταγραφή.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έκανε 38 συμμετοχές με την Como σε Serie A και Coppa Italia, με απολογισμό έξι γκολ και πέντε ασίστ. Συνολικά στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε 123 παιχνίδια στην πρώτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, με 16 γκολ και 10 ασίστ.

Γκάμπριελ, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό»!

Συνολικά, 8 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο έβγαλε από τα ταμεία του ο Ολυμπιακός, για να τον κάνει δικό του από την Κόμο.

Ο 28χρονος εξτρέμ, έχει να επιδείξει σπουδαία καριέρα στην Ιταλία. Λέτσε, Σπαλ, Κρεμόνεζε και Κόμο, μερικοί εκ των σταθμών του. Στη «γείτονα χώρα», κατέγραψε 299 συμμετοχές με 52 γκολ και 33 ασίστ.

Στην Κόμο, αποτέλεσε σημείο αναφοράς. Πάνω από 50 αγώνες με 16 εμπλοκές σε γκολ, σε μία σεζόν. Καθόλου αμελητέα στατιστικά για τον «Εσπέτο».

