Στο τελευταίο και πιο δυνατό φιλικό τεστ του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας ο Ολυμπιακός σκόρπισε ξανά υποσχέσεις ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν.

Απέναντι σε μια καλή ομάδα της Bundesliga, η οποία μάλιστα αγωνιζόταν μέσα στο γεμάτο γήπεδο της, οι Πειραιώτες κατάφεραν από το πρώτο λεπτό να επιβάλλουν τον ρυμθμό τους και να κυριαρχήσουν στον μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Το καταπληκτικό γκολ του Τσικίνιο σφράγισε την εξαιρετική απόδοση της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που επιστρέφει στην Ελλάδα με απολογισμό έξι νίκες και μια ισοπαλία σε επτά φιλικά παιχνίδια.

Στο Βερολίνο, μάλιστα, ο Ολυμπιακός είχε την καλύτερη αμυντική λειτουργία από οποιοδήποτε άλλο φιλικό έως τώρα, αφού κινδύνευσε ελάχιστα από την Ουνιόν, ενώ κάλλιστα θα μπορούσε να είχε σκοράρει και άλλες φορές, με τον Ελ Κααμπί να χάνει σημαντικές ευκαιρίες. Για ακόμα μια φορά χάρη στην ασφυκτική πίεση που άσκησαν συντονισμένα οι Πειραιώτες δημιούργησαν πολλά προβλήματα στον αντίπαλο, του χάλασαν το παιχνίδι και έφτιαξαν οι ίδιοι αρκετές φορές προϋποθέσεις για να απειλήσουν. Μοναδικό μελανό σημείο του αγώνα για τους ερυθρόλευκους ήταν η αναγκαστική αποχώρηση του εξαιρετικού Ζέλσον Μαρτίνς ο οποίος θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει. Κατά τα άλλα, σε μια μέρα που δεν υστέρησε κανείς, εκτός του Ζέλσον με την απόδοση τους ξεχώρισαν και οι Καλογερόπουλος, Μπρούνο, Έσε, Τσικίνιο και Μουζακίτης.

Πλέον, η αποστολή των Πειραιωτών θα επιστρέψει στην βάση της για λίγη ξεκούραση και έπειτα η προετοιμασία θα μπει στην τελική της ευθεία με τα δύο μεγάλα παιχνίδια στην Ιταλία απέναντι σε Νάπολι και Ίντερ, στις 14 και στις 16 Αυγούστου αντίστοιχα, να αποτελούν πρόβα τζενεράλε ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων.