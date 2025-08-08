Ο Παναθηναϊκός φέρεται να έκανε κίνηση για την απόκτηση του Πάμπλο Μάφεο, ωστόσο ο δεξιός μπακ της Μαγιόρκα απάντησε αρνητικά.

Όπως αναφέρει η ισπανική «ultimahora», το «τριφύλλι» κατέθεσε πρόταση για μονοετή δανεισμό με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, προσφέροντας ποσά που κρίθηκαν ικανοποιητικά από τη Μαγιόρκα. Η διοίκηση του συλλόγου παρουσίασε την πρόταση στον 28χρονο ποδοσφαιριστή, θέλοντας να τον βοηθήσει να εκπληρώσει την επιθυμία του να αποχωρήσει.

Ωστόσο, ο Μάφεο την απέρριψε, καθώς οι αποδοχές που του πρότεινε ο Παναθηναϊκός ήταν περίπου οι μισές από όσα κερδίζει αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα.