Η Γιελένα Ισινμπάγεβα, μία από τις πιο θρυλικές μορφές του ρωσικού αθλητισμού, βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων στη Ρωσία μετά από μία σειρά κινήσεων που ερμηνεύτηκαν ως αποστασιοποίηση από το καθεστώς Πούτιν, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η δις Ολυμπιονίκης και τρις παγκόσμια πρωταθλήτρια στο άλμα επί κοντώ, κατηγορείται πως προκειμένου να διατηρήσει τη θέση της στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), αποποιήθηκε δημοσίως τον στρατιωτικό της βαθμό – που της είχε απονεμηθεί ως μέλος της στρατιωτικής ομάδας CSKA Μόσχας – χαρακτηρίζοντάς τον «καθαρά τυπικό». Παρότι τοποθέτησή της δεν περιείχε σαφή καταδίκη της Ρωσίας ή του πολέμου, θεωρήθηκε “προδοσία” για πολλούς εντός της χώρας.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα, η Ισινμπάγεβα έχει πλέον εγκατασταθεί μόνιμα στην Ισπανία, όπου ζει με την οικογένειά της, σε πολυτελή βίλα στην Τενερίφη. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι έχει αποκτήσει και NIE, τον ισπανικό αριθμό ταυτοποίησης για ξένους κατοίκους, ενώ τα παιδιά της φοιτούν σε τοπικά σχολεία.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Ισινμπάγεβα φέρεται να διέγραψε από τους λογαριασμούς της στα social media παλαιότερη ανάρτηση στην οποία εξέφραζε την υποστήριξή της στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τη συμμετοχή της στο «Τeam Putin» το 2017. Η φωτογραφία με τον Ρώσο πρόεδρο κατέβηκε και η κίνησή της χαρακτηρίστηκε «παράξενη» έως και «εχθρική» από ρωσικά πρακτορεία.

Όμως, τα προβλήματα δεν σταματούν στην κοινωνική και πολιτική αποδοκιμασία. Η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φορολογίας ανακοίνωσε πως η Ισινμπάγεβα έχει ληξιπρόθεσμα χρέη που αγγίζουν το 1,1 εκατ. ρούβλια (περίπου 12.000 ευρώ), ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να μην έχει πληρώσει δημοτικά τέλη για δύο διαμερίσματα εδώ και δύο χρόνια.

Η απάντηση των ρωσικών αρχών ήταν άμεση και σκληρή: οι τραπεζικοί της λογαριασμοί στη Ρωσία – τρεις συνολικά – έχουν δεσμευτεί, ενώ εκκρεμούν και επιπλέον φορολογικές υποχρεώσεις ύψους περίπου 3.000 ευρώ.

Το ζήτημα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη διάσταση, καθώς δεν πρόκειται μόνο για μια πρώην αθλήτρια – η Ισινμπάγεβα αποτελούσε επί σειρά ετών εθνικό σύμβολο, πρόσωπο της ρωσικής υπερηφάνειας. Σήμερα, για πολλούς, θεωρείται «προδότρια» και αποδιοπομπαίος τράγος σε μια χώρα που αντιμετωπίζει διεθνή απομόνωση.

Η ίδια δεν έχει προβεί σε νέα δημόσια τοποθέτηση, ενώ αποχώρησε πρόσφατα και από την Επιτροπή Αθλητών της ΔΟΕ, μετά τη λήξη της θητείας της. Ωστόσο, είναι σαφές πως οι αποφάσεις της έχουν προκαλέσει σάλο, και η αντίδραση του ρωσικού κράτους φανερώνει πως δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ανοχή για “αποστάτες” – ακόμα κι αν πρόκειται για έναν εθνικό θρύλο.

Το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή της Γιελένα Ισινμπάγεβα γράφεται μακριά από τη Ρωσία – αλλά όχι απαραίτητα και μακριά από τις σκιές της πολιτικής, της δημόσιας πίεσης και των οικονομικών διώξεων.