Πρόσφατα στο Ηράκλειο ολοκληρώθηκε το Ευρωμπάσκετ U20 με την Εθνική μας ομάδα να τερματίζει στην 5 η θέση αν και ήταν φανερό που είχε δυνατότητες να ανέβει στο βάθρο και να

κατακτήσει ένα μετάλλιο.

O κόσμος αγκάλιασε τη διοργάνωση και γέμισε τις εξέδρες, αλλά γενικά το άνοιγμα που κάνει η FIBA στις μικρές ηλικίες στο μπάσκετ έχει μεγάλη ανταπόκριση στο κοινό παγκοσμίως (όχι

μόνο στη χώρα μας) και μάλιστα η διεθνής ομοσπονδία το έχει πάει σε άλλο επίπεδο με σύμμαχο (και) την τεχνολογία.

Μάλιστα οι φίλαθλοι που παρακολούθησαν διαδικτυακά τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου U19 το οποίο έγινε στην Ελβετία, επωφελήθηκαν από μια τεχνολογική πρωτοπορία. Αυτό έγινε μέσω της ενεργοποίησης του GeniusIQ, μιας πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης.

Έτσι οι θεατές, χρήστες των πλατφόρμων της FIBA, μπόρεσαν να απολαύσουν έναν νέο τρόπο παρακολούθησης αγώνων, συμπεριλαμβανομένου του καναλιού YouTube της FIBA, με διαδραστικά γραφικά, βελτιωμένη αφήγηση και ένα επίπεδο online δεδομένων που δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ στο παρελθόν.

Ακριβώς για αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ U19 στη Λωζάνη πέρασε στην ιστορία ως η πιο επιτυχημένη διοργάνωση και σε διαδραστικό επίπεδο απογειώνοντας την

φαντασία και των πιο απαιτητικών φιλάθλων μέσω τεχνολογίας και σημειώνοντας ρεκόρ συμμετοχής σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες της FIBA.

ΟΙ ΗΠΑ κατέκτησαν τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας επικρατώντας της Γερμανίας με 109-76 στον τελικό μπροστά σε 7234 θεατές στην Lausanne Arena με πολυτιμότερο παίκτη

τον AJ Dybantsa.

Και όμως η συγκεκριμένη διοργάνωση επεφύλασσε εντυπωσιακά νούμερα συμμετοχής σε ολόκληρο το τοπίο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με τις μετρήσεις των ιστοσελίδων να καταγράφουν επίσης ιστορικά υψηλά.

Σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της FIBA, σημειώθηκαν περισσότερες από 410 εκατομμύρια εμφανίσεις, όταν για παράδειγμα στην αντίστοιχη διοργάνωση πριν από δύο χρόνια ο αντίστοιχος αριθμός ήταν τα 250 εκατομμύρια.

Υπήρξαν επίσης συνολικά 13,3 εκατομμύρια engagements (αλληλεπίδραση των χρηστών με ένα περιεχόμενο, όπως likes, σχόλια, κοινοποιήσεις, κλπ.) έναντι 4 εκατ. το 2023.

Παρόμοια ήταν η ροή και για τις προβολές βίντεο, οι οποίες σημείωσαν μια εκπληκτική αύξηση από 43 εκατομμύρια το 2023 σε 170 εκατομμύρια στη φετινή διοργάνωση!

Ο αριθμός των ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυξήθηκε επίσης κατά 112% από την προηγούμενη διοργάνωση και έφτασε τους 201.000.