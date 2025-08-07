Παρά τη συμμετοχή στο Champions League και το FIFA Club World Cup, η Ντόρτμουντ κρατά «σφιχτή» οικονομική πολιτική λόγω επενδύσεων σε εξωαγωνιστικά έργα. Η Ανακαίνιση κουζινών στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ» κόστισε πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως έκαναν γνωστό τα γερμανικά ΜΜΕ, η Μπορούσια Ντόρτμουντ, προσεγγίζει τη μεταγραφική περίοδο του 2025 με πρωτοφανή σύνεση. Παρά τη συμμετοχή της στο επόμενο Champions League και την παρουσία της στο FIFA Club World Cup 2025 — διοργανώσεις που ενισχύουν τα έσοδα της — η διοίκηση του συλλόγου επέλεξε να περιορίσει το διαθέσιμο μεταγραφικό κεφάλαιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της γερμανικής «Bild», ο προϋπολογισμός για νέες μεταγραφές κυμαίνεται μόλις μεταξύ 30 και 40 εκατ. ευρώ. Με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς, αυτό επιτρέπει την απόκτηση το πολύ δύο παικτών μεσαίας ή υψηλής αξίας. Πρώτο —και μέχρι στιγμής μοναδικό— μεταγραφικό απόκτημα είναι ο 19χρονος Τζόουμπ Μπέλινγχαμ, μικρότερος αδελφός του πρώην αστέρα της ομάδας και νυν της Ρεάλ, Τζουντ Μπέλινγχαμ.

Ο λόγος για τον περιορισμένο προϋπολογισμό δεν είναι αγωνιστικός, αλλά οικονομικός. Η ομάδα επένδυσε σημαντικό μέρος των κεφαλαίων της σε εξωαγωνιστικά έργα και υποδομές. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανακαίνιση του χώρου κουζίνας στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ». Ύστερα από επιθεώρηση των υγειονομικών αρχών, κρίθηκε ότι οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεν πληρούσαν τα πρότυπα και απαιτήθηκε πλήρης αναβάθμιση. Το συνολικό κόστος; Πάνω από 11 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, οι προσπάθειες για αποδέσμευση παικτών με υψηλά συμβόλαια δεν απέδωσαν, περιορίζοντας ακόμα περισσότερο τη μισθολογική ευελιξία. Στο μεταξύ, πέντε παίκτες του βασικού ρόστερ —μεταξύ των οποίων οι Ζούλε, Εμρέ Τζαν και Μπραντ— λήγουν τα συμβόλαιά τους το 2026. Χωρίς ανανέωση ή μεταγραφή, ο κίνδυνος να χαθούν χωρίς οικονομικό όφελος είναι υπαρκτός.

Η διοίκηση του συλλόγου δεν αποκλείει κινήσεις έως το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, ωστόσο η πιθανότητα μεγάλης πώλησης που θα έδινε «ανάσα» στα οικονομικά έχει πλέον απομακρυνθεί. Ο σύλλογος προχωρά με προσεκτικά βήματα, δίνοντας προτεραιότητα στη βιωσιμότητα έναντι της επιθετικής ενίσχυσης. Ο κόσμος της πάντως δεν θα της κάνει παράπονα…