H France Football ανακοίνωσε τους υποψήφιους για τα βραβεία στην 69η απονομή της «Χρυσής Μπάλας», με την τελετή να είναι προγραμματισμένοι για τις 22 Σεπτεμβρίου.

Το τρόπαιο Kopa απονέμεται στον καλύτερο παίκτη κάτων των 21 ετών. Την περσινή χρονιά το βραβείο πήγε στον Λαμίν Γιαμάλ ο οποίος είναι έτοιμος για το back-to-back. To Τρόπαιο Kopa θα αφορά και τις γυναίκες, με πέντε υποψήφιες παίκτριες κάτω των 21 ετών.

Οι 10 υποψήφιοι για το τρόπαιο Kopa είναι:

Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Αγιούμπ Μπουαντί (Λιλ/Γαλλία)

Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν /Γαλλία)

Εστεβάο (Παλμέιρας-Τσέλσι/Βραζιλία)

Ντίν Χούισεν (Μπόρνμουθ-Ρεάλ Μαδρίτης/Ισπανία)

Μάιλς Λιούις-Σκέλι (Άρσεναλ/Αγγλία)

Ροντρίγκο Μόρα (Πόρτο/Πορτογαλία)

Ζοάο Νέβες (Πατρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους/Τουρκία)

Οι πέντε υποψήφιες για το Τρόπαιο Kopa γυναικών είναι:

Μικέλε Αγκιεμανγκ (Άρσεναλ/Αγγλία)

Λίντα Καϊσέδο (Ρεάλ Μαδρίτης/Κολομβία)

Γουίκι Καπτέιν (Τσέλσι/Ολλανδία)

Βίκι Λόπεθ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Κλαούντια Μαρτίνεθ Ομπάντο (Κλαμπ Ολίμπια /Παραγουάη)

Το τρόπαιο Γιασίν απονέμεται στον καλύτερο τερματοφύλακα. Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα είναι φαβορί για να να κατακτήσει το τρόπαιο για δεύτερη φορά, έχοντας ήδη κερδίσει το 2021. Ο μόνος που έχει πετύχει αυτό το διπλό κατόρθωμα είναι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες (2023 και 2024), που βρίσκεται μεταξύ των υποψηφίων. Για πρώτη φορά, το Τρόπαιο Γιασίν απονέμεται και σε γυναίκες. Μεταξύ των πέντε υποψηφίων τερματοφυλάκων, τρεις έλαμψαν εκπροσωπώντας τις αντίστοιχες εθνικές τους ομάδες στο Euro.

Οι 10 υποψήφιοι για το Τρόπαιο Γιασίν ανδρών είναι:

Άλισον Μπέκερ (Λίβερπουλ/Βραζιλία)

Γιασίν Μπουνού (Αλ Χιλάλ/Μαρόκο)

Λούκας Σεβαλιέ (Λιλ/Γαλλία)

Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης/Βέλγιο)

Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν/Ιταλία)

Εμιλιάνο Μαρτίνες (Άστον Βίλα/Αργεντινή)

Γιαν Όμπλακ (Ατλέτικο Μαδρίτης/Σλοβενία)

Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ/Αγγλία)

Ματς Σελς (Νότιγχαμ Φόρεστ/Βέλγιο)

Γιαν Σόμερ (Ίντερ/Ελβετία)

Οι πέντε υποψήφιες για το Τρόπαιο Γιασίν γυναικών είναι:

Αν-Κατρίν Μπέργκερ (Γκόθαμ /Γερμανία)

Κάτα Κολ (Μπαρτσελόνα /Ισπανία)

Χάνα Χάμπτον (Τσέλσι/Αγγλία)

Τζιαμάκα Νζαντοζί (Μπράιτον/Νιγηρία)

Ντάφνε φαν Ντόμσελάαρ (Άρσεναλ/Ολλανδία)

Το βραβείο «Κρόιφ» αφορά τον καλύτερο προπονητή σε ομάδα ανδρών αλλά και ομάδα γυναικών.

Οι πέντε υποψηφιότητες για το Τρόπαιο «Κρόιφ» στο ποδόσφαιρο ανδρών είναι:

Αντόνιο Κόντε (Νάπολι)

Λουίς Ενρίκε Μαρτίνεθ (Παρί Σεν Ζερμέν)

Χάνσι Φλικ (Μπαρτσελόνα)

Έντσο Μαρέσκα (Τσέλσι)

Άρνε Σλοτ (Λίβερπουλ)

Οι πέντε υποψηφιότητες για το Τρόπαιο «Κρόιφ» στο γυναικείο ποδόσφαιρο είναι:

Σόνια Μπομπάστορ (Τσέλσι)

Άρθουρ Ελίας (Βραζιλία)

Ζουστίν Μαντούγκου (Νιγηρία)

Ρενέ Σλέγκερς (Άρσεναλ)

Σαρίνα Βίγκμαν (Αγγλία)

Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ αποτελούν τα φαβορί για το βραβείο των καλύτερων ομάδων στο ποδόσφαριο ανδρών και γυναικών αντίστοιχα. Οι Γάλλοι κατέκτησαν το τρεμπλ (Champions League, Ligue 1, Coupe de France) ενώ η Άρσεναλ το UEFA Women’s Champions League.

Οι πέντε υποψήφιες για το βραβείο Καλύτερης ανδρικής ομάδας είναι:

Μπαρτσελόνα

Μποταφόγκο

Τσέλσι

Λίβερπουλ

Παρί Σεν Ζερμέν

Οι πέντε υποψήφιες για το βραβείο Καλύτερης γυναικείας ομάδας είναι:

Άρσεναλ

Μπαρτσελόνα

Τσέλσι

Λιόν

Ορλάντο Πράιντ

Οι Αγγλίδες, πρωταθλήτριες Ευρώπης, και οι γυναίκες της Άρσεναλ, που νίκησαν τη Μπερτσελόνα στο Champions League, αποτελούν σχεδόν το ένα τρίτο των υποψηφίων για τη «Χρυσή Μπάλα» του 2025. Νικήτρια το 2024 ήταν η Ισπανίδα μέσος της Μπαρτσελόνα, Αϊτάνα Μπονμάτι, η οποία είναι εκ νέου υποψήφια.

Οι 30 υποψήφιες για τη «Χρυσή Μπάλα» γυναικών είναι:

Λούσι Μπρόνζ (Τσέλσι/Αγγλία)

Μπάρμπρα Μπάντα (Ορλάντο Πράιντ/Ζάμπια)

Αϊτάνα Μπονμάτι (Βαρκελώνη/Ισπανία)

Σάντι Μπάλτιμορ (Τσέλσι/Γαλλία)

Μαριονά Καλντέντεϊ (Άρσεναλ/Ισπανία)

Κλάρα Μπιλ (Μπάγερν Μονάχου/Γερμανία)

Σοφία Καντόρε (Γιουβέντους-Ουάσινγκτον Σπίριτ/Ιταλία)

Στεφ Κάτλεϊ (Άρσεναλ/Αυστραλία)

Μέλτσι Ντουμορνέι (Ολιμπίκ Λυών/Γαλλία)

Τέμουα Τσαουίνγκα (Κάνσας Σίτι/Μαλάουι)

Έμιλι Φοξ (Άρσεναλ/Ηνωμένες Πολιτείες)

Κριστιάνα Γκιρέλι (Γιουβέντους/Ιταλία)

Έσθερ Γκονζάλες (Γκόθαμ/Ισπανία)

Καρολίν Γκράχαμ Χάνσεν (Βαρκελώνη/Νορβηγία)

Πάτρι Γκιγιάρο (Μπαρτσελόνα /Ισπανία)

Αμάντα Γκουτιέρες (Παλμέιρας/Βραζιλία)

Χάνα Χάμπτον (Τσέλσι/Αγγλία)

Περνίλ Χάρντερ (Μπάγερν Μονάχου/Δανία)

Λίντσεϊ Χιπς (Ολιμπίκ Λυών/ΗΠΑ)

Κλόε Κέλι (Άρσεναλ/Αγγλία)

Μάρτα (Ορλάντο Πράιντ/Βραζιλία)

Φρίντα Λεονάρντσεν Μάανουμ (Άρσεναλ/Νορβηγία)

Έβα Παγιόρ (Μπαρτσελόνα/Πολωνία)

Κλάρα Ματέο (Παρίσι/Γαλλία)

Αλέσια Ρούσο (Άρσεναλ/Αγγλία)

Κλαούντια Πίνα (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Αλεξία Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Γιοχάνα Ρίτινγκ Κανέριντ (Τσέλσι/Σουηδία)

Καρολίν Βέιε (Ρεάλ Μαδρίτης/Σκωτία)

Λία Γουίλιαμσον (Άρσεναλ/Αγγλία)

Στη λίστα των 30 υποψηφίων για τη «Χρυσή Μπάλα» ανδρών του 2025, θα «συναντάμε» εννέα παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία ισοφάρισε το ρεκόρ της Ρεάλ Μαδρίτης από το 2018.

Χωρίς τον νικητή μεταξύ των τριάντα, ο νικητής αναπόφευκτα θα είναι, όπως και το 2024, για πρώτη φορά. Πέρυσι, τη «Χρυσή Μπάλα» κατέκτησε ο Ισπανός μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, Ρόδρι.

Οι 30 υποψήφιοι για τη «Χρυσή Μπάλα» ανδρών είναι:

Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης /Αγγλία)

Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν /Γαλλία)

Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν/Ιταλία)

Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν/Γαλλία)

Ντένζελ Ντάμφρις (Ίντερ /Ολλανδία)

Σερού Γκιρασί (Ντόρτμουντ/Γουινέα)

Βίκτορ Γκιόκερες (Σπόρτινγκ λισαβόνας-Άρσεναλ/Σουηδία)

Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία)

Ατσράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν/Μαρόκο)

Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία)

Κβίτσα Κβαρατσκέλια (Παρί Σεν Ζερμέν/Γεωργία)

Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα/Πολωνία)

Αλέξις Μακ Άλιστερ (Λίβερπουλ/Αργεντινή)

Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ/Αργεντινή)

Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Νάπολι/Σκωτία)

Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία)

Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Πέδρι (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι/Αγγλία)

Μίκαελ Ολίσε (Μπάγερν Μονάχου/Γαλλία)

Ραφίνια (Μπαρτσελόνα/Βραζιλία)

Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ/Αγγλία)

Φαμπιάν Ρουίθ (Παρί Σεν Ζερμέν /Ισπανία)

Βιρτζίλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ/Ολλανδία)

Βινίσιους Τζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης/Βραζιλία)

Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ/Αίγυπτος)

Φλόριαν Βριτς (Μπάγερ Λεβερκούζεν-Λίβερπουλ/Γερμανία)

Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Η «Χρυσή Μπάλα» του 2025 θα απονεμηθεί με βάση τα αποτελέσματα της σεζόν και όχι του ημερολογιακού έτους, δηλαδή την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2024 έως τις 31 Ιουλίου 2025.