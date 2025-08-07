Με προοπτική για συμφωνία επί του εκκρεμούς ζητήματος της Μονής Σινά, η οποία θα επιτευχθεί «σύντομα», ολοκληρώθηκε το χθεσινό τετ α τετ των δύο ΥΠΕΞ Ελλάδας και Αιγύπτου στην Αθήνα, με την ελληνική πλευρά να αποτιμά θετικά την επίσκεψη Αμπντελάτι, σε μια ημέρα συμβολική, κατά την οποία το 2020 είχε υπογραφεί η συμφωνία μερικής οριοθέτησης ελληνοαιγυπτιακής ΑΟΖ.

Όπως αποκάλυψαν οι χθεσινές δηλώσεις των δυο υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου, με τις οποίες επισφραγίστηκαν οι συζητήσεις που είχαν προηγηθεί στο ελληνικό ΥΠΕΞ, Ελλάδα και Αίγυπτος βρίσκονται καθ’ οδόν προς μια συμφωνία για τη Μονή Σινά η οποία θα λύνει το κομβικό ζήτημα της νομικής κατάστασης της Μονής και επί αιγυπτιακού εδάφους, δίνοντας λύση και στην επί μακρόν άδεια διαμονής των μοναχών στο ιστορικό μοναστήρι, χωρίς ωστόσο να έχει λυθεί προσώρας το ιδιοκτησιακό.

Από την πλευρά του, ο Μπαντρ Αμπντελάτι προανήγγειλε τον εορτασμό της επικείμενης συμφωνίας, η οποία θα συναφθεί μεταξύ αιγυπτιακών αρχών και Μονής, με την «ιδιαίτερη παρουσία της αιγυπτιακής και της ελληνικής πλευράς».

Για παραγωγική συζήτηση έκανε λόγο ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος έκανε ειδική αναφορά στη διαβεβαίωση που έλαβε και χθες από τον Αιγύπτιο ομόλογό του αναφορικά με τη μη διατάραξη της συνέχειας της Μονής και του λατρευτικού ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της.

Συμφωνία διαπιστώθηκε μεταξύ των δύο ΥΠΕΞ και για την υπόθεση της Λιβύης, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να σημειώνει πως με την Αίγυπτο καταγράφεται κοινή θέση ως προς τα δύο μείζονα ζητήματα, την παράτυπη μετανάστευση και την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπενθύμισε τη μερική οριοθέτηση ΑΟΖ που έχει ήδη υπογραφεί με την Αίγυπτο και επεσήμανε πως Ελλάδα, Αίγυπτος και Λιβύη είναι γνήσια γειτονικές χώρες και έχουν κάθε συμφέρον να προχωρήσουν «στις εναπομείνασες οριοθετήσεις με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας».

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης μάλιστα εξήρε τον διαμεσολαβητικό ρόλο της Αιγύπτου και συγκεκριμένα του Μπαντρ Αμπντελάτι προς όφελος της περιφερειακής σταθερότητας, την ώρα που ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ τόνισε αμέσως μετά πως με τον Έλληνα ομόλογό του διαπιστώνει «ταύτιση απόψεων σε διμερή, περιφερειακά και διεθνή θέματα».

Στο χθεσινό τετ α τετ επί ελληνικού εδάφους, οι δύο ΥΠΕΞ Ελλάδας – Αιγύπτου είχαν επίσης την ευκαιρία να συζητήσουν για την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως είναι η ενέργεια, η νόμιμη μετανάστευση, οι επενδύσεις και ο τουρισμός.

Διαρκείς υπήρξαν οι αναφορές και των δύο στο Διεθνές Δίκαιο ενώ ως προς την κατάσταση στη Γάζα, ο Μπαντρ Αμπντελάτι έκανε λόγο για μεθοδευμένη γενοκτονία και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ, αναφερόμενος στην κρίση στη Γάζα μίλησε για τις απόλυτες προτεραιότητες που δεν είναι άλλες από την επίτευξη εκεχειρίας, τη μαζική ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους και την άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων. Επιπλέον, έκανε αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της επανεκκίνησης της πολιτικής διαδικασίας με στόχο τη λύση των δύο κρατών ενώ σημείωσε πως η χώρα μας στηρίζει το αραβικό σχέδιο ανασυγκρότησης της Γάζας,

στο οποίο έχει πρωτοστατήσει η Αίγυπτος.

Αναφορικά με την αιγυπτιακή ρηματική διακοίνωση, με ημερομηνία 8 Ιουλίου, προς την Ελλάδα σχετικά με τον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, η οποία έγινε γνωστή χθες, το ελληνικό ΥΠΕΞ αργά το βράδυ εξέδωσε απάντηση, εξηγώντας πως πρόκειται για «αναμενόμενη αντίδραση γειτονικού κράτους, μέσω συνήθους διπλωματικής αλληλογραφίας, με το οποίο εκκρεμεί οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, όπως είναι η Αίγυπτος».

Όπως εξηγούσε η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ, στον χάρτη του ελληνικού ΘΧΣ αναφερόταν ρητά ότι στα τμήματα στα οποία δεν έχει υπάρξει διμερής οριοθέτηση – όπως δηλαδή είναι ορισμένα τμήματα με την Αίγυπτο με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει προσώρας μερική ΑΟΖ – αναφέρονται τα δυνητικά όρια σύμφωνα με τη μέση γραμμή.

Βούληση της Αιγύπτου, όπως αναφέρεται και στην εν λόγω ρηματική διακοίνωση, είναι τα θέματα αυτά να είναι αντικείμενο συνεργασίας και διαβούλευσης στο πλαίσιο των εξαιρετικών σχέσεων των δύο χωρών και με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυσή τους.

Πρόκειται ουσιαστικά για τυπική απάντηση στα απώτατα δυνητικά όρια που χάραξε η Ελλάδα στον χάρτη του ΘΧΣ προς την Κομισιόν, με την Αίγυπτο να δηλώνει την κατοχύρωση των δικών της δικαιωμάτων έως ότου συντελεστεί η πλήρης οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών, η οποία βρίσκεται σε εκκρεμότητα και η οποία πάντως δεν προβλέπεται, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, να προχωρήσει άμεσα.