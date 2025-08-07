Η πολυαναμενόμενη νέα παραγωγή του Μελ Γκίμπσον, με τίτλο «The Resurrection of the Christ», έρχεται να συνεχίσει την επιτυχία του κινηματογραφικού έπους «The Passion of the Christ» του 2004. Η Lionsgate ανακοίνωσε ότι το φιλμ θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη το 2027, δημιουργώντας ήδη προσδοκίες στο κινηματογραφικό κοινό.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η πρεμιέρα του πρώτου μέρους έχει οριστεί για τη Μεγάλη Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2027. Το δεύτερο μέρος θα ακολουθήσει μετά από 40 ημέρες, συγκεκριμένα στις 6 Μαΐου 2027, ανήμερα της εορτής της Ανάληψης του Κυρίου. Η συγκεκριμένη επιλογή ημερομηνιών, πέρα από το σαφές συμβολικό της περιεχόμενο, συνδέει την ταινία με το βαθύτερο θρησκευτικό συναίσθημα της περιόδου.

Όπως αναφέρει το Deadline, μέχρι στιγμής για το ίδιο Σαββατοκύριακο της πρεμιέρας έχει προγραμματιστεί μόνο μία άγνωστη παραγωγή της Warner Bros., αφήνοντας χώρο για την ταινία του Γκίμπσον να κυριαρχήσει. Αντίθετα, το δεύτερο μέρος του «The Resurrection» θα βρεθεί σε άμεσο ανταγωνισμό με την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του βιντεοπαιχνιδιού «The Legend of Zelda», παραγωγής Sony, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον για τα εισπρακτικά αποτελέσματα της σεζόν.

Επιστροφή στο Σκηνικό της Μεγάλης Επιτυχίας

Η πρώτη ταινία, «The Passion of the Christ», αποτέλεσε ορόσημο για το θρησκευτικό δράμα. Με τον Τζιμ Καβίζελ στον κεντρικό ρόλο του Ιησού, σημείωσε τεράστια επιτυχία ήδη από το πρώτο της Σαββατοκύριακο, και μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει συνολικά 612 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, με προϋπολογισμό μόλις 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ταινία εστίαζε στις τελευταίες 12 ώρες της ζωής του Ιησού και απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ στις κατηγορίες Καλύτερου Μακιγιάζ, Καλύτερης Φωτογραφίας και Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής.

Στη συνέχεια, ο Καβίζελ αναμένεται να επιστρέψει στον εμβληματικό ρόλο του, ενώ η Μόνικα Μπελούτσι θα ξαναενσαρκώσει τη Μαρία Μαγδαληνή, ενισχύοντας τη συνέχεια στη σύνδεση με το πρωτότυπο φιλμ.

Το Δημιουργικό Επιτελείο και τα Επόμενα Βήματα

Τη συγγραφή του σεναρίου μοιράζονται ο Μελ Γκίμπσον και ο Ράνταλ Γουάλας, ο οποίος έχει τιμηθεί με Όσκαρ για το σενάριο του Braveheart. Παράλληλα, ο Γκίμπσον αναλαμβάνει την παραγωγή, πλαισιωμένος από τον μακροχρόνιο συνεργάτη του στην Icon Productions, Μπρους Ντέιβι.

Όπως αποκαλύπτει το World of Reel, τα γυρίσματα πρόκειται να ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα στη Ρώμη, με την κινηματογραφική βιομηχανία να στρέφει ήδη το βλέμμα στη νέα αυτή επική παραγωγή που αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον το 2027.