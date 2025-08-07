Οι μετασεισμοί αναμένεται να συνεχιστούν έπειτα από τη σεισμική δόνηση των 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι της Πέμπτης, κοντά στην Καλαμάτα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των σεισμολόγων.

Ωστόσο, προς το παρόν, οι ειδικοί δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό, καθώς θεωρούν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για τέτοιου είδους συμπεράσματα. Όπως δήλωσε στο in.gr ο σεισμολόγος και διευθυντής ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Αθανάσιος Γκανάς: «Το βάθος δεν είναι τυπικό, θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγες ώρες για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μετασεισμική ακολουθία».

Ο ίδιος περιέγραψε το φαινόμενο ως έναν «ασθενή επιφανειακό σεισμό, μεγέθους 4,7 της κλίμακας Ρίχτερ που εκδηλώθηκε σε βάθος 18 χιλιομέτρων και σε απόσταση 11 χιλιόμετρα ΒΔ της Μεσσήνης, κοντά στο χωριό Ανδρούσα». Επιπλέον, ανέφερε πως «στις 13:00 το μεσημέρι ο μετασεισμός που σημειώθηκε ήταν μεγέθους 2,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ».

Για τη δόνηση που έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας και της βόρειας Λακωνίας, τοποθετήθηκε και ο καθηγητής Γεωφυσικής του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, μιλώντας στην ΕΡΤ. Όπως είπε, «ήδη υπάρχουν μετασεισμοί των 2,5 Ρίχτερ στην περιοχή, οι οποίοι θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες».

Διευκρίνισε ακόμη πως ο σεισμός καταγράφηκε σε περιοχή μέτριας σεισμικότητας και όχι στο ρήγμα του μεγάλου σεισμού του 1986 στην Καλαμάτα. Υπογράμμισε, επίσης, πως τέτοιοι σεισμοί «είναι γενικά μεμονωμένοι και αρκετά συνηθισμένοι στην Ελλάδα και από μόνοι τους δεν σημαίνουν τίποτα». Πρόσθεσε, μάλιστα, πως «τις επόμενες ώρες και μέρες θα υπάρχουν λογικά μετασεισμοί που μπορεί να φτάσουν και τα 4 Ρίχτερ, χωρίς ωστόσο να προκαλείται ανησυχία».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό, απάντησε πως είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς «τα ρήγματα στη συγκεκριμένη περιοχή εύκολα κάνουν σεισμούς των 6 Ρίχτερ».

Τέλος, τόνισε πως οι κάτοικοι της περιοχής πρέπει να λάβουν βασικά μέτρα προφύλαξης, όπως το να ασφαλίσουν ασταθή αντικείμενα, δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε φάση μετασεισμικής δραστηριότητας.