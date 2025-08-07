Σεισμός 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 13:00 στις 7/8 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μεσσήνης. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην πόλη της Καλαμάτας αλλά και στην Μεσσηνία και την βόρεια Λακωνία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Καθυσηχαστικός εμφανίστηκε μιλώντας στην ΕΡΤ ο καθηγητής Γεωφυσικής του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είναι νωρίς να πούμε αν είναι ο κύριος σεισμός καθώς και ότι αναμένονται μετασεισμοί.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου έγινε σε βάθος 23 χιλιομέτρων.