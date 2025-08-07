Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» σας ταξιδεύει σε Καστελόριζο και Χάλκη.

Το Καστελλόριζο, το πιο απομακρυσμένο νησί της Δωδεκανήσου, έχει μικρότερη αλλά σημαντική τουριστική κίνηση. Οι επισκέψεις είναι αυξητικές τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα λόγω της προβολής του ως «έξυπνο νησί» και της πολιτιστικής του ταυτότητας.

Στα social media, χρήστες επισημαίνουν την αυθεντική ομορφιά, την επιβλητική «γαλάζια σπηλιά», αλλά και κάποιες ελλείψεις όσον αφορά στη φροντίδα των υποδομών και της αισθητικής της πόλης. Ωστόσο, αναγνωρίζεται η ιδιαίτερη επαφή με το απέναντι τουρκικό παράκτιο Κας – ειδικά σε ζητήματα καθημερινής συναλλαγής και επισκεψιμότητας.

Μία βόλτα στην πανέμορφη Χάλκη

Η Χάλκη που έχει περίπου 250 μόνιμους κατοίκους, υποδέχεται κάθε καλοκαίρι πάνω από 150.000 επισκέπτες. Στο μικρό νησί λειτουργούν περίπου 850 κλίνες, οι οποίες γεμίζουν στο 95‑100 % για τρεις συνεχόμενους μήνες.

Οι επισκέπτες προέρχονται κυρίως από τη Μ. Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, συχνά ως επαναλαμβανόμενοι πελάτες (‘repeaters’) που επιλέγουν τη Χάλκη για τη φιλοξενία, τα καθαρά νερά και την ηρεμία.