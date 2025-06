Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συνομίλησε με την Dr. Varsen Aghabekian Shaheen, την νεοδιορισθέντα Παλαιστίνια Υπουργό Εξωτερικών και Αποδήμων και του εξέφρασε τις θερμές του ευχές για μια επιτυχημένη θητεία.

Στη συνομιλία τονίστηκε η συνεχιζόμενη υποστήριξη της Ελλάδας για αυξημένη και απρόσκοπτη ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα και τονίστηκε η σημασία της ενίσχυσης της Παλαιστινιακής Αρχής για την αντιμετώπιση των σημερινών σημαντικών προκλήσεων. Συζήτησαν επίσης μελλοντικές ευκαιρίες για ανταλλαγές επισκέψεων.

Greek Foreign Minister George Gerapetritis spoke with Dr. Varsen Aghabekian Shaheen, the newly appointed Palestinian Minister of Foreign Affairs and Expatriates & extended his warm wishes for a successful tenure. pic.twitter.com/3jMkY68btp

