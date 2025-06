Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ινδία. Το Boeing 787 της Air India συνετρίβη την Πέμπτη (12/6) λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Αχμενταμπάντ ενώ κατευθυνόταν προς το Λονδίνο.

Κατά τη συντριβή, το αεροσκάφος προσέκρουσε σε κτίρια της περιοχής, προκαλώντας το θάνατο 24 ανθρώπων που βρίσκονταν σε αυτά, και οδηγώντας σε μία ανείπωτη τραγωδία. Μόνο ένας από τους 242 επιβαίνοντες, ο Vishwashkumar Ramesh, κατάφερε να βγει ζωντανός από τα συντρίμμια.

Στο φως έρχονται οι προσωπικές ιστορίες των θυμάτων, συγκλονίζοντας την κοινή γνώμη. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η τραγική μοίρα μιας ολόκληρης οικογένειας που ταξίδευε γεμάτη όνειρα για μία νέα αρχή στο Λονδίνο. Μία selfie, τραβηγμένη λίγο πριν από το δυστύχημα, αποτυπώνει το τελευταίο τους χαμόγελο, κάνοντας ακόμη πιο οδυνηρή την απώλειά τους.

Η Κόμι Βίας είχε αφήσει πίσω μία αξιόλογη καριέρα ως γιατρός στην Ουνταϊπούρ για να κάνει μία νέα αρχή στο Λονδίνο δίπλα στον σύζυγό της, Πρατίκ Τζόσι. Στη φωτογραφία που τράβηξε ο ίδιος, το ζευγάρι διακρίνεται να χαμογελά, ενώ απέναντί τους κάθονται τα τρία τους παιδιά, οι δίδυμοι Νακούλ και Πράντιουτ, 5 ετών, και η κόρη τους Μιράγια, 8 ετών.

Pratik Joshi had been living in London for six years. A software professional, he’d long dreamed of building a life abroad for his wife and three young children, who stayed back in India.

After years of waiting for due clearances the dream was finally coming true. Just two days… pic.twitter.com/M34mDQyznE

— THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) June 12, 2025