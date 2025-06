Σοκ έχει προκαλέσει το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα (12/6) που σημειώθηκε στην Ινδία. Ένα Boeing 787 της Air India, με προορισμό το Λονδίνο, συνετρίβη πάνω σε κτίρια στην πόλη Αχμενταμπάντ λίγο μετά την απογείωσή του.

Ένας άνδρας, ο Vishwashkumar Ramesh, είναι ο μοναδικός επιζών ανάμεσα στους 242 επιβαίνοντες, ενώ το δυστύχημα προκάλεσε επίσης το θάνατο 24 ανθρώπων που βρίσκονταν στα κτίρια όπου συνετρίβη το αεροσκάφος.

Ο επιζών καθόταν στη θέση 11A, δίπλα σε μία από τις εξόδους κινδύνου. Κατάφερε να βγει μόνος του από το αεροπλάνο, φέροντας τραύματα τόσο στο πρόσωπο όσο και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Αφού απομακρύνθηκε από τα συντρίμμια, ο ίδιος τηλεφώνησε στην οικογένειά του στο Ηνωμένο Βασίλειο, δηλώνοντας συγκλονισμένος: «Δεν ξέρω πώς είμαι ζωντανός». Σύμφωνα με τον αδερφό του, Nayan Ramesh, ο 38χρονος Vishwashkumar επέστρεφε στο Λονδίνο από το Αχμενταμπάντ, όπου βρισκόταν σε διακοπές.

Στο δυστύχημα χάθηκε ο τρίτος τους αδερφός, Ajay. Το σπίτι της οικογένειας στο Λέστερ της Αγγλίας βυθίστηκε στο πένθος. Όλοι είναι απαρηγόρητοι…

Στην Ινδία, ο γιατρός Dhaval Gameti που δήλωσε ότι εξέτασε τον Vishwashkumar, δήλωσε στο Associated Press ότι «βρισκόταν σε σύγχυση και έφερε πολλαπλές κακώσεις σε όλο του το σώμα, όμως φαίνεται ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο».

Ο Nayan αργότερα ανέφερε ότι η οικογένεια μίλησε τηλεφωνικά μαζί του από το νοσοκομείο. «Οι γιατροί τού συνέστησαν να παραμείνει στο κρεβάτι και του έκλεισαν το κινητό», είπε.

Λίγο μετά το δυστύχημα, ο Vishwashkumar, έκανε βιντεοκλήση με τον πατέρα του δίπλα ακριβώς από τα συντρίμμια. «Το αεροπλάνο μας συνετρίβη… Δεν έχω ιδέα πώς βγήκα έξω», ανέφερε.

Ο Nayan περιέγραψε ότι ο αδελφός του βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. «Ήταν συγκλονισμένος. Μου είπε: “Δεν βλέπω ούτε τον αδερφό μου. Δεν βλέπω άλλους επιβάτες”».

Από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, ο μοναδικός επιζών της αεροπορικής τραγωδίας περιέγραψε στην εφημερίδα Hindustan Times ότι «30 δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και στη συνέχεια το αεροπλάνο συνετρίβη. Όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα».

Όπως είπε, όταν σηκώθηκε, υπήρχαν πτώματα γύρω του. «Ήμουν φοβισμένος. Σηκώθηκα και έτρεξα. Υπήρχαν κομμάτια του αεροπλάνου γύρω μου. Κάποιος με άρπαξε και με έβαλε σε ένα ασθενοφόρο και με μετέφερε στο νοσοκομείο». Ανέφερε, επίσης, ότι ο αδερφός του, Ajay, καθόταν σε διαφορετική σειρά στο αεροπλάνο.

Οι έρευνες πάνω σε αεροπορικά δυστυχήματα είναι πολύπλοκες υποθέσεις και συχνά χρειάζονται μήνες ακόμη και χρόνια για να διαπιστωθεί τι συνέβη. Ωστόσο, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα των New York Times, στην περίπτωση του Boeing 787 της Air India, βίντεο και φωτογραφίες παρέχουν κάποια στοιχεία που επιτρέπουν σε ειδικούς να κάνουν κάποιες αρχικές εκτιμήσεις.

Ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε ευρέως, δείχνει το αεροπλάνο να χάνει ύψος πάνω από κτίρια με τη μύτη στραμμένη προς τα πάνω, μια ασυνήθιστη θέση, σύμφωνα με τον John Cox, πρώην πιλότο αεροπορικής εταιρείας και διευθύνοντα σύμβουλο της Safety Operating Systems. Η θέση του είναι σαν να «έπρεπε να ανεβαίνει, ενώ στην πραγματικότητα κατεβαίνει…το ερώτημα είναι γιατί», σημείωσε στους New York Times.

