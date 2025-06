Ισχυρός υποθαλάσσιος σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 3 Ιουνίου στα ανοιχτά της Ρόδου της τάξης των 5,8 Ρϊχτερ όπως σημειώνει η αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ο σεισμός αναφέρεται σε εστιακό βάθος της τάξεως των 68 χιλιομέτρων.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 02:17. Η δόνηση εντοπίστηκε 21 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά της Ρόδου. Η πυροσβεστική έχει βγάλει οχήματα στο νησί, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αναφορές για ζημιές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο σεισμός έγινε κυρίως αισθητός στην πόλη της Ρόδου.

🔎 Deadliest #earthquakes that occurred in recent years within 300km of #Ródos (#Greece): 03/10/1914 a M7.0 led to 4000 casualties, 28/03/1970 a M7.1 led to 1086 casualties, and on 31/03/1928 a M6.5 led to 170 casualties. pic.twitter.com/gNRywDfK2h

