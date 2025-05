Η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, η Κρίστι Νόεμ, μπέρδεψε χθες Τρίτη την αρχή habeas corpus, που εγγυάται θεμελιώδη δικαιώματα, με την εξουσία της κυβέρνησης να απελαύνει μετανάστες, όπως θέλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η κυρία Νόεμ δεχόταν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια ακρόασης ενώπιον επιτροπής της Γερουσίας σχετικά με δηλώσεις συμβούλου του Λευκού Οίκου, του Στίβεν Μίλερ. Αυτός ο τελευταίος απείλησε την 9η Μαΐου πως θα ανασταλεί το habeas corpus, άρα το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη μεταναστών στο στόχαστρο σχεδίου μαζικών απελάσεων, σε περίπτωση που δικαστές συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια στην υλοποίηση της προεδρικής προεκλογικής εξαγγελίας.

«Τι είναι αυτό το habeas corpus;» τη ρώτησε η Δημοκρατική γερουσιάστρια Μάγκι Χασάν.

«Το habeas corpus είναι το συνταγματικό δικαίωμα του προέδρου να απελαύνει κόσμο από αυτή τη χώρα, να αναστέλλει το δικαίωμά του να… » βιάστηκε να πει η υπουργός προτού η γερουσιάστρια τη διακόψει και τη διορθώσει.

«Το habeas corpus είναι η νομική αρχή που υποχρεώνει την κυβέρνηση να εξηγεί δημόσια τον λόγο της σύλληψης και της φυλάκισης οποιουδήποτε», της θύμισε.

«Χωρίς αυτή την προστασία, θα μπορούσε απλούστατα να συλλαμβάνει κόσμο, συμπεριλαμβανομένων αμερικανών πολιτών, και να τον φυλακίζει επ’ αόριστον χωρίς λόγο. Το habeas corpus είναι το θεμελιώδες δικαίωμα που διακρίνει ελεύθερες κοινωνίες όπως η Αμερική από αστυνομικά κράτη όπως η Βόρεια Κορέα», επέμεινε.

HASSAN: What is habeas corpus?

NOEM: Habeas corpus is a constitutional right that the president has to be able to remove people from this country

HASSAN: That’s incorrect pic.twitter.com/ozRVVfdSoP

— Aaron Rupar (@atrupar) May 20, 2025