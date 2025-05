Ο Σάμι Αμπού Ζούχρι διέψευσε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η Χαμάς συμφώνησε να απελευθερώσει εννιά Ισραηλινούς ομήρους σε αντάλλαγμα για εκεχειρία δύο μηνών.

Ένα από τα ΜΜΕ που είχαν μεταδώσει κάτι τέτοιο ήταν το CNN, επικαλούμενο στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης χωρίς να το κατονομάζει.

Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση Al-Aqsa TV, ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι η οργάνωση είναι έτοιμη για μια μαζική απελευθέρωση ομήρων, εάν το Ισραήλ συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο υπό διεθνείς εγγυήσεις.

«Πήραμε την πρωτοβουλία να παραδώσουμε τον στρατιώτη Ίνταν Αλεξάντερ για να δημιουργήσουμε κλίμα για την επίτευξη συμφωνίας, αλλά η αμερικανική κυβέρνηση δεν εκτίμησε το βήμα μας», είπε.

Πρόσθεσε επίσης ότι η Χαμάς δεν ανησυχεί για το μέλλον της και ότι «οι επιχειρήσεις της συνεχίζονται παρά την τεράστια στρατιωτική ανισορροπία με τον ισραηλινό στρατό».

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η Επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» από τον ισραηλινό στρατό. Μόνο από τα ξημερώματα της Δευτέρας τουλάχιστον 23 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα, μετά τους 151 που σκοτώθηκαν την Κυριακή.

Οι IDF έχουν ανακοινώσει ότι επεκτείνουν τις χερσαίες επιχειρήσεις τους σε βόρεια και νότια Γάζα, μετά τα εκατοντάδες φονικά αεροπορικά πλήγματα στα οποία προχώρησαν.

Οι εικόνες που έρχονται από τη Γάζα είναι συγκλονιστικές.

Breaking | A young girl is being pulled from under the rubble of a house bombed by Israeli warplanes in northern Gaza. pic.twitter.com/RSpnMv6R4u

— Quds News Network (@QudsNen) May 19, 2025