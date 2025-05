Υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, που επικαλείται το CNN, χωρίς να το κατονομάζει, δήλωσε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση συμφωνεί στην απελευθέρωση επτά με εννέα ομήρων με αντάλλαγμα εκεχειρία δύο μηνών και την απελευθέρωση 300 Παλαιστίνιων κρατούμενων ασφαλείας.

Ο αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται από το αμερικάνικο μέσο πρόσθεσε ότι η συμφωνία αυτή θα εξαρτηθεί επίσης από το εάν οι IDF αποσυρθούν «ανατολικά του διαδρόμου Σαλάχ αλ-Ντιν», δηλαδή στα περίχωρα της Λωρίδας της Γάζας.

Το ρεπορτάζ δεν ανέφερε αν αυτό έχει υποβληθεί ως επίσημη πρόταση κατά τη διάρκεια των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων στο Κατάρ.

Ο Οσάμα Χαμντάν, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, δήλωσε ότι έχουν υποβληθεί ορισμένες «απαράδεκτες» προτάσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην Ντόχα.

«Εξακολουθούμε να διαπραγματευόμαστε και διατυπώνονται προτάσεις που είναι απαράδεκτες για εμάς, αλλά και εμείς διατυπώνουμε προτάσεις», δήλωσε ο Χαμντάν στο ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Δεν έχει επιτευχθεί τελική συμφωνία», πρόσθεσε.

«Η απελευθέρωση του Αμερικανοϊσραηλινού όμηρου την περασμένη εβδομάδα ήταν μια πρωτοβουλία της Χαμάς για την επιτάχυνση της επίτευξης κατάπαυσης του πυρός», είπε.

«Ο παλαιστινιακός λαός θα αποφασίσει ποιοι θα είναι οι ηγέτες του και ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι οι εκλογές», πρόσθεσε ο Χαμντάν.

