Μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του σύγχρονου κλασικού μπαλέτου και ο άνθρωπος που είχε συνδέσει το όνομά του με τα διάσημα μπαλέτα Μπολσόι, έφυγε από τη ζωή. Όπως έγινε γνωστό, ο Γιούρι Γκριγκορόβιτς άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 98 ετών.

Γεννημένος στο Λένινγκραντ (σημερινή Αγία Πετρούπολη) το 1927, είδε τις χορογραφίες του να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, κερδίζοντας τόσο ο ίδιος όσο και το έργο του εκατομμύρια θαυμαστές. Θεωρείται ο άνθρωπος που με το στυλ του διαμόρφωσε το ρώσικο μπαλέτο και ένας από τους μεγαλύτερους δασκάλους χορού.

Ποιος ήταν ο Γιούρι Γκριγκορόβιτς

Ο Γιούρι Γκριγκορόβιτς αποφοίτησε από τη Χορογραφική Σχολή του Λένινγκραντ το 1946 και για τα επόμενα 18 χρόνια θα είναι ο πρώτος χορευτής στα γνωστά μπαλέτα Κίροφ. Παράλληλα έδειξε τις δυνατότητές του ως χορογράφος, μέσα από παραγωγές όπως τα The Stone Flower The Legend of Love.

Στα 39 του χρόνια θα έρθει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, όπου θα τον μεταμορφώσει σε θρύλο του σύγχρονου κλασικού χορού: θα αναλάβει τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή στα φημισμένα μπαλέτα Μπολσόι και θα κατακτήσει τον κόσμο.

Ο Καρυοθραύστης, ο Σπάρτακος, ο Ιβάν ο τρομερός. Ρωμαίος και Ιουλιέτα είναι μερικές από τις παραγωγές των Μπολσόι που θα συνδεδούν με το όνομά του και θα αφήσουν το σημάδι τους. Όπως φυσικά και η «εκδοχή Γκριγκορόβιτς» του διάσημου έργου Η Λίμνη των Κύκνων, με τον θρυλικό χορογράφο να δίνει ένα happy end στην παράσταση.

Σε αυτή τη θέση θα μείνει έως το 1995, προτού πάρει την απόφαση να αποχωρήσει και να συνεργαστεί με διάφορα άλλα γνωστά μπαλέτα της Ρωσίας – προτού ιδρύσει το δικό του.

Ταυτόχρονα, ο Γιούρι Γκρίγκοροβιτς ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής σε διάφορους διεθνείς διαγωνισμούς κλασικού μπαλέτου, ενώ έχει τιμηθεί με δεκάδες βραβεία για το έργο του.