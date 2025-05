Κάλεσμα στη Ρωσία να προχωρήσει σε εκεχειρία από τη Δευτέρα κιόλας απηύθυνε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως απάντηση στην πρόταση του ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, για απευθείας διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών στην Κωνσταντινούπολη την ερχόμενη Πέμπτη.

«Είναι θετική ένδειξη το γεγονός ότι η Ρωσία έχει επιτέλους αρχίσει να σκέφτεται να τερματίσει τον πόλεμο (…) και το πρώτο βήμα για τον πραγματικό τερματισμό οποιουδήποτε πολέμου είναι η εκεχειρία», έγραψε στο Χ ο Ζελένσκι.

«Δεν έχει νόημα να συνεχιστούν οι σκοτωμοί ούτε για μία ημέρα. Αναμένουμε από τη Ρωσία να επιβεβαιώσει την εκεχειρία — πλήρη, με διάρκεια και αξιόπιστη–, ξεκινώντας από αύριο 12 Μαΐου», πρόσθεσε.

It is a positive sign that the Russians have finally begun to consider ending the war. The entire world has been waiting for this for a very long time. And the very first step in truly ending any war is a ceasefire.

There is no point in continuing the killing even for a single…

