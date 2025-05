Η «Συμμαχία των προθύμων», υπό την ηγεσία του Κιρ Στάρμερ και του Εμανουέλ Μακρόν, ζητά από τη Ρωσία να συμφωνήσει σε άνευ όρων εκεχειρία 30 ημερών στην Ουκρανία, η Μόσχα απαντά ότι δεν φοβάται τις κυρώσεις με τις οποίες την απειλούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Αναλυτικότερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποστήριξε σήμερα την πρόταση εκεχειρίας 30 ημερών χωρίς όρους στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να επιβάλει περισσότερες σκληρές κυρώσεις στη Ρωσία, στην περίπτωση παραβίασης μιας εκεχειρίας.

«Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο της Ρωσίας», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν στο Χ.

«Είμαστε έτοιμοι για την άσκηση ισχυρών πιέσεων στη Ρωσία, αλλά και για την επιβολή περισσότερων σκληρών κυρώσεων στην περίπτωση παραβίασης μιας εκεχειρίας», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση στο Χ:

Today, the Coalition of the Willing convened.

We support the proposal for a full and unconditional 30-day ceasefire.

It must be implemented without preconditions to pave the way for meaningful peace negotiations.

The ball is now in Russia’s court.

We stand ready to maintain…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 10, 2025