Σε «απευθείας συνομιλίες», καλεί την Ουκρανία ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν.

Λίγες ώρες αφότου οι Ευρωπαίοι ηγέτες προέτρεψαν τη Μόσχα να συμφωνήσει σε μια εκεχειρία 30 ημερών, ο Πούτιν απαντά με πρόταση για απευθείας συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη.

Στο μεταξύ μετά την πρόταση Πούτιν, οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας προσπαθούσαν να απωθήσουν ρωσική αεροπορική επίθεση εναντίον του Κιέβου, όπως κατήγγειλε ο δήμαρχος της πόλης, αφού η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε για επίθεση με drones.

Για «μεγάλη μέρα» μίλησε ο Τραμπ, καλή η πρόταση Πούτιν «αλλά δεν αρκεί» λέει ο Μακρόν.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως προαναφέραμε, κάλεσε την Ουκρανία να συμμετάσχει σε «απευθείας συνομιλίες» και «χωρίς προαπαιτούμενα» διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου την 15η Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, απορρίπτοντας το τελεσίγραφο της Δύσης για πλήρη και άνευ όρων 30ήμερη κατάπαυση του πυρός.

Σε ένα σπάνιο τηλεοπτικό διάγγελμα που μεταδόθηκε αργά το βράδυ από το Κρεμλίνο, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία επιδιώκει «σοβαρές διαπραγματεύσεις» με στόχο να «προχωρήσει προς μια διαρκή, ισχυρή ειρήνη».

Νωρίτερα το Σάββατο, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Sir Keir Starmer ταξίδεψε στο Κίεβο μαζί με ομολόγους του από τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Πολωνία για να ασκήσει πίεση στη Ρωσία να δεσμευτεί σε μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε αργότερα ότι η Μόσχα «θα πρέπει να το σκεφτεί καλά» – αλλά προειδοποίησε ότι «η προσπάθεια να μας πιέσει κανείς είναι εντελώς άχρηστη».

Στη δική του δήλωση, ο Πούτιν είπε ότι δεν μπορεί να «αποκλείσει» το ενδεχόμενο οι συνομιλίες να καταλήξουν σε συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για «μια νέα εκεχειρία». Αλλά δεν ασχολήθηκε άμεσα με τις εκκλήσεις για εκεχειρία 30 ημερών.

Ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι οι προτεινόμενες συνομιλίες θα πρέπει να διεξαχθούν στην τουρκική πόλη Κωνσταντινούπολη, όπως έχουν γίνει στο παρελθόν, και ότι θα μιλήσει με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Κυριακή για να συζητήσει τις λεπτομέρειες.

Το Κίεβο δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση.

Η ουκρανική πρωτεύουσα φιλοξένησε το Σάββατο τον Κιρ Στάρμερ τον Γάλλο Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό Φρίντριχ Μερτς και τον Πολωνό Ντόναλντ Τουσκ, οι οποίοι αποτελούν μέρος του «συνασπισμού των προθύμων» – μιας ομάδας χωρών που έχουν δεσμευτεί να στηρίξουν την Ουκρανία.

Μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συμμετείχαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου.

Οι ηγέτες προειδοποίησαν ότι θα επιβληθούν «νέες και μαζικές» κυρώσεις στον ενεργειακό και τραπεζικό τομέα της Ρωσίας σε περίπτωση που ο Πούτιν δεν συμφωνήσει στην άνευ όρων 30ήμερη κατάπαυση του πυρός «στον αέρα, στη θάλασσα και στην ξηρά».

Είπαν επίσης ότι συζήτησαν την πρόταση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε αργότερα στο BBC ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν «απολύτως σαφής» ότι η πρότασή τους για άμεση κατάπαυση του πυρός ήταν ένα «αίτημα που πρέπει να ικανοποιηθεί».

Μετά τη συνάντηση, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τους συγκεντρωμένους ηγέτες που «στέκονται στο πλευρό» της Ουκρανίας.

«Σήμερα θα επικεντρωθούμε στο πώς να οικοδομήσουμε και να εγγυηθούμε πραγματική και διαρκή ασφάλεια», δήλωσε.

Απαντώντας στην πρόταση, ο Πεσκόφ του Κρεμλίνου δήλωσε: «Πρόκειται για μια νέα εξέλιξη. Αλλά η προσπάθεια να μας πιέσουν είναι εντελώς άχρηστη».

Η Μόσχα έχει δηλώσει προηγουμένως ότι πριν εξετάσει το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός, η Δύση πρέπει πρώτα να σταματήσει τη στρατιωτική της βοήθεια προς την Ουκρανία.

Ο Πούτιν στη δική του δήλωση, ανέφερε ότι: «αυτό θα ήταν το πρώτο βήμα προς μια μακροχρόνια, μόνιμη ειρήνη και όχι ένας πρόλογος για περισσότερες ένοπλες εχθροπραξίες, αφού οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αποκτήσουν νέο οπλισμό και προσωπικό, μετά από πυρετώδες σκάψιμο χαρακωμάτων και τη δημιουργία νέων θέσεων διοίκησης», είπε.

«Ποιος χρειάζεται μια τέτοια ειρήνη;»

Ο Τραμπ περιέγραψε την ανακοίνωση του Πούτιν ως μια «δυνητικά μεγάλη μέρα για τη Ρωσία και την Ουκρανία», σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Θα είναι ένας εντελώς νέος και πολύ καλύτερος κόσμος», είπε, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να «εργάζεται και με τις δύο πλευρές για να διασφαλίσει ότι αυτό θα συμβεί».

A potentially great day for Russia and Ukraine! Think of the hundreds of thousands of lives that will be saved as this never ending “bloodbath” hopefully comes to an end. It will be a whole new, and much better, WORLD. I will continue to work with both sides to make sure that it…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 11, 2025