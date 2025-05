Επτά μαθητές και μαθήτριες που επέστρεφαν από δημοτικό σχολείο στην Ιαπωνία κατέληξαν στο νοσοκομείο όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε επάνω τους. Τα τοπικά μέσα κάνουν λόγο για σκόπιμη επίθεση, για την οποία έχει συλληφθεί από την Αστυνομία ένας 28χρονος.

Ο νεαρός άνδρας, σύμφωνα με τον Guardian που επικαλείται ιαπωνικά μέσα, ομολόγησε την πράξη του στις Αρχές λέγοντας ότι έχει «βαρεθεί τα πάντα» και ότι «έπεσε πάνω στα παιδιά πιστεύοντας ότι κάποιον θα σκότωνε».

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Οσάκα και τα παιδιά που βρέθηκαν στην πορεία του αυτοκινήτου μεταφέρθηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο, αλλά ευτυχώς έχουν όλα τις αισθήσεις τους.

BREAKING: Seven elementary school children have been struck by a single vehicle in Osaka. All were rushed to the hospital and are currently conscious. pic.twitter.com/35KhFcJgwy

