Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παιδικό σταθμό σε μικρή πόλη των βόρειων ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, ανακοίνωσε η αστυνομία.

JUST IN: Woman drives car through daycare and after-school camp in Chatham, Illinois, killing at least 4 people, police say pic.twitter.com/5CM1CAQdWL

«Αυτήν τη στιγμή μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τέσσερις άνθρωποι, ηλικίας 4 ως 18 ετών, έχασαν τη ζωή τους», όταν το όχημα έπεσε πάνω σε παιδικό σταθμό στην Τσάταμ, μικρή πόλη της πολιτείας Ιλινόι, γνωστοποίησε η πολιτειακή αστυνομία.

Four people are dead, including children, after a car crashed through an after-school camp in Chatham, Illinois, authorities say https://t.co/9nxDu14b4b

Στο όχημα επέβαινε μόνο η οδηγός, η οποία συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα αίτια του δυστυχήματος. Υπάρχουν υποψίες ότι η οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

🚨#UPDATE: Here’s a photo of the back side of the woman suspected of driving a rogue Jeep that plowed through YNot’s after-school camp in Chatham, Illinois, leaving four dead and three mowed down outside and one crushed inside. Police apprehended the driver, and DUI is suspected.… pic.twitter.com/6L1oSaiTqj

