Η Αστυνομία του Βανκούβερ ανακοίνωσε ότι εννιά άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά την παράσυρσή τους από αυτοκίνητο που οδηγούσε 30χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί.

Οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν δώσει ακριβή αριθμό τραυματιών.

«Μέχρι στιγμής, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας του Βανκούβερ σχετικά με όσα έγιναν στο φεστιβάλ Lapu Lapu που είναι αφιερωμένο στον πολιτισμό των Φιλιππίνων.

«Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό περιστατικό», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η νέα ανάρτηση στο Χ:

UPDATE: As of now, we can confirm nine people have died after a man drove through a crowd at last night’s Lapu Lapu Festival. Our thoughts are with all those affected by this tragic incident.

🚨 Multiple people were killed and injured in Vancouver after a man drove a vehicle into a crowd at a Filipino street festival

Death Toll Rises to 8 in Vancouver Festival Incident with 6 people in critical condition.

The Police rule out this being Terrorism.

The driver of the… pic.twitter.com/pvie1WBlVQ

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) April 27, 2025