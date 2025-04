Αυτοκίνητο που οδηγούσε 30χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί, έπεσε σε πλήθος ανθρώπων που συμμετείχαν στο φεστιβάλ Lapu Lapu στο Βανκούβερ του Καναδά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες.

Το συγκεκριμένο φεστιβάλ δρόμου είναι αφιερωμένο στον πολιτισμό των Φιλιππίνων.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί ο ακριβής αριθμός των θυμάτων.

«Ο ύποπτος ήταν γνωστός στην Αστυνομία για ορισμένες υποθέσεις»

Ο Στιβ Ράι, αναπληρωτής αρχηγός της Αστυνομίας του Βανκούβερ, μίλησε σε δημοσιογράφους.

Όπως σημειώνει το Reuters, ο Ράι αρνήθηκε να δώσει νούμερο θυμάτων, καθώς ακόμη ενημερώνονται οι οικογένειες.

Μερικά από τα όσα είπε:

«Ήταν ένας μόνος άντρας, γύρω στα 30 του»

«Πριν από την άφιξη της Αστυνομίας, τέθηκε υπό κράτηση από ανθρώπους στο πλήθος»

«Δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για το κοινό»

«Τα θύματα μεταφέρθηκαν σε πολλά νοσοκομεία της περιοχής»

«Ήταν μεγάλο το πλήθος… Η κατάσταση εξακολουθεί να εξελίσσεται»

«Θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες το πρωί»

#VPDNews: Vancouver Police investigates mass casualty incident at neighbourhood block party A suspect has been arrested by Vancouver Police after several people were killed and multiple others injured at a neighbourhood street party in South Vancouver earlier tonight. At… pic.twitter.com/GaFqiO2fIA — Vancouver Police (@VancouverPD) April 27, 2025

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

«Σοκαρισμένος και βαθιά θλιμμένος» ο δήμαρχος του Βανκούβερ

Σε ανάρτησή του, ο δήμαρχος του Βανκούβερ, Κεν Σιμ δηλώνει ότι είναι «σοκαρισμένος και βαθιά θλιμμένος». Ούτε αυτός έχει ενημερώσει για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, ενώ τόνισε ότι:

«Οι σκέψεις μας είναι με όλους τους πληγέντες και με τη φιλιππινέζικη κοινότητα του Βανκούβερ κατά τη διάρκεια αυτής της απίστευτα δύσκολης στιγμής».

I am shocked and deeply saddened by the horrific incident at today’s Lapu Lapu Day event. We will work to provide more information as soon as we can, but at this time @VancouverPD have confirmed that there are a number of fatalities and multiple injuries. Our thoughts are with… — Mayor Ken Sim (@KenSimCity) April 27, 2025

«Είμαι συντετριμμένος», δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μάρκ Κάρνεϊ έγραψε στο Χ ότι είναι συντετριμμένος, ενώ εξέφρασε τα βαθιά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

I am devastated to hear about the horrific events at the Lapu Lapu festival in Vancouver earlier this evening. I offer my deepest condolences to the loved ones of those killed and injured, to the Filipino Canadian community, and to everyone in Vancouver. We are all mourning with… — Mark Carney (@MarkJCarney) April 27, 2025

«Τρομακτικά νέα»

Για «τρομακτικά νέα» κάνει λόγο ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στον Καναδά, Πιερ Ποϊλιέβρ.

I am shocked by the horrific news emerging from Vancouver’s Lapu Lapu Day Festival tonight. My thoughts are with the Filipino community and all the victims targeted by this senseless attack. Thank you to the first responders who are at the scene as we wait to hear more. — Pierre Poilievre (@PierrePoilievre) April 27, 2025

«Υπήρχαν παντού πτώματα»

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο CTV News ότι είδε ένα μαύρο όχημα να κινείται αλλοπρόσαλλα στην περιοχή του φεστιβάλ, λίγο πριν από το πολύνεκρο περιστατικό.

Η Vancouver Sun ανέφερε ότι χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονταν στην περιοχή.

«Δεν πρόλαβα να δω τον οδηγό, το μόνο που άκουσα ήταν ένα μούγκρισμα μηχανής (σ.σ. αυτοκινήτου)», δήλωσε ο Γιόσεμπ Βάρντεχ, συνιδιοκτήτης του φορτηγού φαγητού Bao Buns, σε συνέντευξή του στο Postmedia.

«Βγήκα έξω από το φορτηγό φαγητού μου, κοίταξα στον δρόμο και υπήρχαν παντού πτώματα», είπε ο ίδιος με τρεμάμενη φωνή.

Δείτε σχετικά βίντεο:

Initial reports of several killed and over a dozen injured, after an SUV plowed into a closed-off street filled with people celebrating the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada. pic.twitter.com/cLQQPfOMCq — OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2025

Additional footage from the scene of the incident at the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada, in which an individual drove through a crowd of festivalgoers on a closed-off street, with reports right now suggesting 5-10 fatalities and well over a dozen injuries. The suspect is… pic.twitter.com/WNfYp9mXDh — OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2025

Ανεπιβεβαίωτο βίντεο φαίνεται να δείχνει τον 30χρονο άνδρα που οδηγούσε το μαύρο αυτοκίνητο, τον οποίο έθεσαν υπό κράτηση πολίτες πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.