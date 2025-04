Πέντε άτομα τραυματίστηκαν όταν παρασύρθηκαν από όχημα που οδηγούσε ένας ηλικιωμένος στην Κοπεγχάγη.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της δανικής πρωτεύουσας έλαβαν κλήση στις 3:32 μ.μ., αφού ενημερώθηκαν ότι άνθρωποι είχαν παγιδευτεί, αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τουλάχιστον επτά ασθενοφόρα και επτά περιπολικά έφτασαν στο σημείο στο Sortedam Dossering.

Η αστυνομία ανακοίνωσε στο X ότι ο άνδρας «έχασε τον έλεγχο του οχήματος» πριν πέσει πάνω στους ανθρώπους.

Η κατάσταση των τραυματιών δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.

Λέγεται ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως τόπο εγκλήματος και ερευνούν τον οδηγό, ο οποίος λέγεται ότι οδηγούσε με κάποια ταχύτητα.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε αυτά τα τραπέζια και τους πάγκους μπροστά από το κατάστημα και πετάχτηκαν στον αέρα και οι άνθρωποι ούρλιαζαν».

