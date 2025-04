Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή ενός μικρού αεροπλάνου στη Νεμπράσκα των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Ντοντζ (Dodge County Sheriff’s Office) ανέφερε ότι «ένα μικρό αεροπλάνο πετούσε κατά μήκος του ποταμού Πλατ (Platte River), νότια του Φρίμοντ (Fremont), όταν συνετρίβη στον ποταμό» το βράδυ της Παρασκευής.

«Οι τρεις επιβαίνοντες στο αεροπλάνο έχουν ανασυρθεί και επιβεβαιώνεται ο θάνατός τους», ανέφεραν οι αρχές.

