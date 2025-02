Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη συντριβή ιατρικού αεροσκάφους στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ μόλις δύο ημέρες μετά την αεροπορική τραγωδία στην Ουάσινγκτον με τους 67 νεκρούς.

Νεκροί είναι και οι έξι επιβαίνοντες του ιδιωτικού ιατρικού αεροσκάφους, ενώ ανάμεσα στα θύματα είναι ένα κορίτσι έξι ετών.

Σύμφωνα με την εταιρεία Jet Rescue Air Ambulance στην οποία ανήκε το αεροσκάφος, και οι έξι επιβαίνοντες ήταν Μεξικανοί.

Υπάρχει φόβος και για θύματα στο έδαφος. Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έχουν έρθει στη δημοσιότητα.

JUST IN: New footage shows the moment a private jet crashed in Northeast Philadelphia.

The Learjet 55 reportedly departed from Northeast Philadelphia Airport shortly before it crashed.

According to police, the plane was on a «medical assignment» and was headed to… pic.twitter.com/qv932zPze1

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 1, 2025