Το Κρεμλίνο ανέφερε σήμερα πως κάποια πρόοδος έχει ήδη επιτευχθεί στις συνομιλίες σχετικά με μια ενδεχόμενη ειρηνική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όμως οι επαφές είναι περίπλοκες με τις ΗΠΑ.

«Οι επαφές είναι ιδιαιτέρως περίπλοκες, διότι, όπως είναι φυσικό, το θέμα δεν είναι εύκολο», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Η Ρωσία έχει δεσμευτεί στην επίλυση αυτής της σύρραξης, διασφαλίζοντας τα συμφέροντά της και είναι ανοικτή στον διάλογο. Συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα αποσυρθεί από τις προσπάθειες με σκοπό την επίτευξη μιας ρωσο-ουκρανικής συμφωνίας εντός ημερών, εάν δεν υπάρξουν σαφείς ενδείξεις ότι μια συμφωνία μπορεί να υπάρξει, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Ερωτηθείς εάν οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποσυρθούν από την αναζήτηση μιας ειρηνικής διευθέτησης στην Ουκρανία, ο Πεσκόφ απάντησε ότι αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να τεθεί στην Ουάσιγκτον.

«Πιστεύουμε ότι κάποια πρόοδος μπορεί ήδη να σημειωθεί», σημείωσε ο Πεσκόφ, επικαλούμενος ένα προσωρινό μορατόριουμ σχετικά με τα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών, αν και, όπως είπε, η Ουκρανία δεν το υιοθέτησε.

«Εντούτοις, κάποια πρόοδος έχει ήδη επιτευχθεί, όμως, φυσικά, υπάρχουν πολλές περίπλοκες συζητήσεις που πρέπει να γίνουν».

Η διαταγή που δόθηκε τη 18η Μαρτίου από τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσουν για ένα διάστημα 30 ημερών τα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία «έληξε», ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

«Ο μήνας της προσωρινής αναστολής έχει στην πραγματικότητα εκπνεύσει. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν άλλες οδηγίες εκ μέρους του ανώτατου διοικητή, του προέδρου Πούτιν», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης, απαντώντας σε ερώτημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Δείτε σχετική ανάρτηση:

“The one-month moratorium on strikes against energy infrastructure in Ukraine has expired, but Vladimir Putin hasn’t issued any new orders” — Putin’s spokesperson Peskov pic.twitter.com/sNhrfZkfUW

— KyivPost (@KyivPost) April 18, 2025