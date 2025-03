Ήταν ξημερώματα Παρασκευής όταν οι κάτοικοι στην πόλη αλ-Χάφα, στη μεσογειακή ακτή στη Συρία, ξύπνησαν έντρομοι ακούγοντας πυροβολισμούς.

Αρχικά, η Γουάλα, μια 29χρονη κάτοικος της πόλης, πήδηξε από το κρεβάτι της στη γωνία του δωματίου του διαμερίσματός της στον πρώτο όροφο, καθώς άκουσε τους πυροβολισμούς έξω από το παράθυρο του υπνοδωματίου της.

Όταν η φασαρία έγινε πιο δυνατή, είπε, σύρθηκε στο παράθυρο και τράβηξε πίσω την κουρτίνα. Έξω, δεκάδες άνθρωποι έτρεχαν προς το δρόμο, πολλοί με τις πιτζάμες τους, καθώς τέσσερις άνδρες με πράσινες στολές τους κυνηγούσαν. Τότε, οι ένστολοι άνοιξαν πυρ. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τέσσερις από τους ανθρώπους που έτρεχαν για να σωθούν σωριάστηκαν στο έδαφος.

«Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα. Ήμουν τρομοκρατημένη, τρομοκρατημένη», δήλωσε η Γουάλα, μιλώντας στους New York Times, η οποία ζήτησε να κατονομαστεί μόνο με το μικρό της όνομα για το φόβο της τιμωρίας.

Η επίθεση στην πόλη της ήταν μέρος των ταραχών που συγκλονίζουν τα παράλια της Συρίας τις τελευταίες ημέρες και έχουν σκοτώσει περισσότερους από 1.000 ανθρώπους, ανέφερε νωρίς το πρωί της Κυριακής η ομάδα παρακολούθησης του πολέμου Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ήταν το πιο αιματηρό ξέσπασμα βίας από τότε που οι αντάρτες εκδίωξαν τον μακροχρόνιο δικτάτορα Μπασάρ αλ Άσαντ στις αρχές Δεκεμβρίου και στη συνέχεια προσπάθησαν να επιβάλουν την κυριαρχία τους σε μια χώρα που έχει κατακερματιστεί από σχεδόν 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

