Ο Πάπας Φραγκίσκος περνούσε μέχρι αργά χθες δύσκολες ώρες. Καρδινάλιοι στη Ρώμη έχουν ξεκινήσει τις επαφές για να προετοιμάσουν έναν ομαλό δρόμο που θα οδηγήσει γρήγορα στη διαδοχή του, όταν έρθει η ώρα. Στην υποψήφια για Οσκαρ ταινία «Κονκλάβιο», μυστήριο κάλυπτε τις συναντήσεις που γίνονταν, άλλες κεκλεισμένων των θυρών κι άλλες στους διαδρόμους της τελευταίας απόλυτης μοναρχίας της Ευρώπης, όπου συνιστά αδίκημα η απροκάλυπτη εκστρατεία για να γίνει κανείς ο επόμενος Πάπας. Εξω από τα τείχη του Βατικανού και μέχρι την άκρη του καθολικού κόσμου, «στον βρώμικο άνεμο των προαστίων, στα χωρίς φως χωριά της Αφρικής, ανάμεσα στους μετανάστες που ξέβρασε η θάλασσα στη Λαμπεντούζα, αλλά και στα συντρίμμια της Γάζας, στους ορυζώνες της Λατινικής Αμερικής, υπάρχουν άνδρες και γυναίκες που ψιθυρίζουν το όνομά του με σχεδόν ιερόσυλο σεβασμό», ανέφερε σε άρθρο του ο συγγραφέας Φραντσέσκο Βιλότα για τους πιστούς που προσεύχονταν για τον 88χρονο ποντίφικα.

Το βράδυ του Σαββάτου το Βατικανό και οι θεράποντες γιατροί πληροφόρησαν τους δημοσιογράφους ότι ο Πάπας Φραγκίσκος αντιμετώπισε σοβαρή αναπνευστική κρίση, ότι χρειάστηκε συνεχή παροχή οξυγόνου και μετάγγιση και ότι προέκυψε πρόβλημα αναιμίας και χαμηλών αιμοπεταλίων. Εγινε έτσι σαφές ότι η κατάσταση της υγείας του ύστερα από εννιά μέρες παραμονής στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης ήταν κρίσιμη καθώς η διπλή πνευμονία που τον βασανίζει συνεχίζει να του προκαλεί σειρά προβλημάτων, με επιβαρυντικούς παράγοντες χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει και φυσικά την προχωρημένη ηλικία του.

Είτε ξεπερνούσε και αυτή την κρίση είτε όχι, το ενδιαφέρον ήταν εστιασμένο στο Κολέγιο των Καρδιναλίων που θα επιλέξει τον επόμενο ποντίφικα σε περίπτωση που ο σημερινός πεθάνει ή συνταξιοδοτηθεί, όπως ο προκάτοχός του Βενέδικτος ΙΣΤ’, ο οποίος το 2013 έγινε ο πρώτος που παραιτήθηκε από το παπικό αξίωμα, τα τελευταία 600 χρόνια. Αυτή είναι μια πιθανότητα στην οποία λέγεται ότι είναι ανοιχτός και ο Πάπας Φραγκίσκος, κάτι που επιβεβαιώνουν συνεργάτες του.

«Οχι μόνο νομίζω ότι οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει, αλλά και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό», ανέφερε στους κυριακάτικους «Times» ο Τζον Αλεν, συντάκτης της ιστοσελίδας καθολικών ειδήσεων Crux και συγγραφέας του «Conclave: The Politics, Personalities and Process of the Next Papal Election». Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 ομάδα καρδιναλίων αναζητούσε έναν φιλελεύθερο διάδοχο για τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄.

Η Ομάδα του Σεντ Γκάλεν, που είναι επίσης γνωστή ως «Μαφία του Σεντ Γκάλεν», είναι μια άτυπη ομάδα υψηλόβαθμων κληρικών της Καθολικής Εκκλησίας που συγκεντρώνονται κάθε χρόνο από το 1996 στην ομώνυμη περιοχή της Ελβετίας και ανταλλάσσουν απόψεις, επιλέγοντας, όπως λέγεται, και τον επόμενο Πάπα. Μάλιστα, το 2005 είχαν ψηφίσει τον Αργεντινό Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο. Τότε Πάπας αναδείχθηκε ο Τζόζεφ Ράτσινγκερ ως Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄. Μετά τη συνταξιοδότησή του το 2013 διάδοχός του εξελέγη ο Μπεργκόλιο, ο σημερινός Πάπας Φραγκίσκος.

Η εκλογή του νέου Πάπα θα γίνει με μυστική ψηφοφορία από το Κολέγιο των Καρδιναλίων, μια λέσχη της οποίας τα μέλη ορίζονται από διαδοχικούς Πάπες. Ωστόσο, στο πλαίσιο μιας εκσυγχρονιστικής ατζέντας το 1976, ο Πάπας Παύλος ΣΤ’ απαγόρευσε στους άνω των 80 ετών που μετέχουν στο κονκλάβιο να ψηφίζουν. Αυτό σημαίνει ότι από τους 252 σημερινούς καρδινάλιους οι 138 έχουν δικαίωμα ψήφου. Από αυτούς οι 110 έχουν διοριστεί από τον Πάπα Φραγκίσκο και στην πλειονότητά τους προέρχονται από τη Λατινική Αμερική και χώρες που προηγουμένως υποεκπροσωπούνταν στη Ρώμη.

Η επιρροή παίζει αναμφίβολα σπουδαίο ρόλο, ενώ υπάρχει απόσταση μεταξύ φιλελευθέρων και συντηρητικών που τους χωρίζουν διαφωνίες για ζητήματα όπως οι γυναίκες ιερείς ή ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Η διαδικασία της διαδοχής αποτελεί στην ουσία ένα πολυδιάστατο «πολιτικό» παιχνίδι που οι λεπτομέρειές του μένουν μεν πίσω από τις κλειστές πόρτες του Βατικανού αλλά ο αντίκτυπός του είναι τεράστιος.

Το College of Cardinals Report είναι ένας διαδραστικός ιστότοπος που ήδη απαριθμεί 22 σοβαρούς διεκδικητές για το αξίωμα, οι οποίοι ονομάζονται «papabili». Ανάμεσά τους ο Πιέτρο Παρολίν, ο σημερινός υπουργός Εξωτερικών του Βατικανού, και ο Ρόμπερτ Σάρα, προκαθήμενος της Γουινέας και αγαπημένος της παραδοσιακής φατρίας της Καθολικής Εκκλησίας.