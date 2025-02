Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους της Delta Air Lines στο Τορόντο. Το αεροπλάνο συνετρίβη στην προσγείωση, αναποδογύρισε και έγινε έκρηξη, με τους 80 επιβάτες να βγαίνουν όλοι ζωντανοί.

Οι ειδικοί προσπαθούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου και εξετάζουν δύο σενάρια: Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το ενδεχόμενο το αεροσκάφος να χτύπησε κάποιο αντικείμενο στον αεροδιάδρομο, όπως ένα φως.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής του αεροδρομίου επισήμανε πως, αν και είχε προηγηθεί έντονη χιονόπτωση, τη στιγμή του ατυχήματος ο διάδρομος ήταν στεγνός. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε το πλήρωμα για ριπές ανέμων 61 χλμ/ώρα, οι οποίες ενδέχεται να συνέβαλαν στην αστάθεια του αεροσκάφους κατά την προσγείωση. Οι ελεγκτές ανέφεραν επίσης «ελαφριά ανωμαλία στην πορεία ολίσθησης», κάτι που πιθανώς να δυσκόλεψε τον έλεγχο του αεροσκάφους.

