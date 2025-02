Τουλάχιστον 35 άμαχοι σκοτώθηκαν χθες από ένοπλους μαχητές στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, κατά τη διάρκεια επίθεσης σε μια συστάδα χωριών στην επαρχία Ιτούρι στα ανατολικά της χώρας, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός ενός χωριού.

Ο επικεφαλής της ομάδας χωριών Ντζάιμπα στην περιοχή Ντζούγκου, Ζαν Βιανέι, δήλωσε ότι την επίθεση εξαπέλυσαν μαχητές της CODECO γύρω στις 8.00 το βράδυ, προχωρώντας σε συνοπτικές εκτελέσεις κατοίκων κα πυρπολώντας σπίτια.

«Καταμετρήσαμε περισσότερους από 35 νεκρούς σήμερα το πρωί και η έρευνα συνεχίζεται. Υπάρχουν τραυματίες, μερικοί κάηκαν μέχρι θανάτου μέσα στα σπίτια τους», δήλωσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη, Ζιλ Τσουμπά, μέχρι σήμερα το πρωί είχαν καταμετρηθεί 49 πτώματα με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη και τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για σημαντική αύξηση των νεκρών.

#Ituri #DR_Congo Mass atrocities being committed against the #Hema people in Ituri region are going on unnoticed and unspoken of. These are being supported by Mr. #Tshisekedi‘s militia a.k.a #Codeco that @PatrickMuyaya @RDCongoMAE #UN ‘s @UN_BintouKeita don’t want you to know,… https://t.co/PWnTHDd7ya pic.twitter.com/OSN8lHCERo

— Elikya Ben Yosef (@ElikiaBenYosef) February 11, 2025