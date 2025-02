Πυροβολισμούς σε αποθήκη στην πόλη Νιού Άλμπανι στην πολιτεία του Οχάιο ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή

Οι αστυνομικοί πρόσθεσαν αργότερα ότι υπήρχαν πολλοί τραυματίες.

Παραμένει ασαφές αν πρόκειται για έναν ή πολλούς δράστες ή ποια είναι τα κίνητρα ως αυτό το στάδιο, κατά την ίδια πηγή.

«Ο ύποπτος ή οι ύποπτοι είναι άγνωστοι προς το παρόν», δήλωσε η αστυνομία του Νιου Άλμπανι, προτρέποντας τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά από καυγά μεταξύ δύο ατόμων.

Police have locked the plant down with suspect still reported to be at large. pic.twitter.com/Cux9Sf9HCW

🚨#BREAKING: A Level One mass casualty event has been declared due to an active shooter situation after multiple victims were shot in the KDC/One manufacturing plant⁰⁰📌#NewAlbany | #Ohio⁰⁰At this time Numerous law enforcement officers and emergency crews are currently on the… pic.twitter.com/qV0ZBtnLMy

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 5, 2025