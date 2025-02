Νέα αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά στη Φιλαδέλφεια. Ιδιωτικό αεροσκάφος με έξι επιβαίνοντες που εκτελούσε αεροδιακομιδή ασθενούς συνετρίβη σε πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Mόλις 30 δευτερόλεπτά μετά την απογείωσή του το Learjet 55 -ένα δικινητήριο αεροσκάφος- συνετρίβη σε συνοικία της βορειοανατολικής Φιλαδέλφειας, κοντά στο εμπορικό κέντρο Roosevelt Mall, είχε προορισμό το Μπράνσον του Μιζούρι, αναφέρει η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Στο αεροσκάφος επέβαιναν ένα παιδί – ασθενής, η μητέρα της και τέσσερα μέλη πληρώματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κοριτσάκι είχε μόλις λάβει ιατρική θεραπεία που της έσωσε τη ζωή και αναμενόταν να επιστρέψει στο Μεξικό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αεροσκάφος έπεσε με απότομη γωνία προς το έδαφος. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη διασταύρωση των Cottman Avenue και Roosevelt Boulevard, λιγότερο από 5 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, σε πυκνοκατοικημένη περιοχή και κοντά στο εμπορικό κέντρο Roosevelt Mall.

Τα βίντεο από την συντριβή στη Φιλαδέλφεια σοκάρουν. Αναλυτές σημειώνουν πως το αεροσκάφος «έπεσε σαν βράχος». Τα πλάνα δείχνουν το δικινητήριο αεροσκάφος να κάνει μια απότομη βουτιά, προτού προσκρούσει στο έδαφος και σημειωθεί έκρηξη.

This guy captured the moment the Air Ambulance aircraft crashed in Philadelphia pic.twitter.com/cWqgSlY2A3

Σπίτια, κτίρια και αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ το Roosevelt Mall εκκενώθηκε. Η έκρηξη προκάλεσε πανικό και αναστάτωση στην περιοχή, με τους κατοίκους να βγαίνουν έντρομοι από τα σπίτια τους.

This guy was in a drive-thru trying to order food when the plane crashed behind him in Philadelphia pic.twitter.com/FEOIvH6HbR

— FearBuck (@FearedBuck) February 1, 2025