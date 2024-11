Ένα απαράδεχτο περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τάε Κβον Ντο Παίδων, στα Τίρανα.

Πατέρας και προπονητής χαστούκισε την 8χρονη κόρη του επειδή δεν κατάφερε να νικήσει στον αγώνα.

Η μικρή Βαλίνα Φετίου εκπροσώπησε το Κόσσοβο στον τελικό του πρωταθλήματος, στην κατηγορία κοριτσιών ηλικίας 6-8 ετών και αντιμετώπισε τη Σέρβα αθλήτρια Νίνα Σάβιτς. Η 8χρονη ηττήθηκε και αμέσως μετά την λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής και πατέρας της, την έσπρωξε με δύναμη και την χαστούκισε μπροστά σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Στο βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται η στιγμή όπου η μικρή κατευθύνεται προς τη μεριά του πατέρα της και εκείνος αφού της βγάζει το κράνος νευριασμένος λίγο αργότερα την χαστουκίζει.

8-year-old Kosovar taekwondo athlete was slapped by her father and coach, Valmir Fetiu, during the European Cadet & Children’s Championship in Tirana. Fetiu said that the slap was meant “only to calm her down” after she lost in the final to a Serbian opponent. pic.twitter.com/VxZyLcP07X

— Githii (@githii) November 11, 2024