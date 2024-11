Τουλάχιστον 217 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες στην Ισπανία, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό.

Στη Βαλένθια και τις γύρω περιοχές οι νεκροί είναι 213, τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Καστίγια Λα Μάντσα και ένα άτομο στην Ανδαλουσία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

H ισπανική κυβέρνηση σε μήνυμά της επιβεβαιώνει ότι ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είναι καλά, μετά την ένταση που επικράτησε κατά την επίσκεψη στην περιοχή Παϊπόρτα που επλήγη από τις φονικές βροχοπτώσεις.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, σύμφωνα με την εφημερίδα Εl Pais, κάποιοι πέταξαν μπάλες από λάσπη και άλλα αντικείμενα και ως εκ τούτου η συνοδεία του Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να ενεργοποιήσει το πρωτόκολλο ασφαλείας και να τον απομακρύνει.

Νωρίτερα, οργισμένο πλήθος επιτέθηκε τόσο στον Ισπανό πρωθυπουργό όσο και στον βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο και τη βασίλισσα Λετίθια. Ορισμένοι φώναζαν συνθήματα όπως «Δολοφόνοι, δολοφόνοι». Ο βασιλιάς Φίλιππος και η βασίλισσα Λετίθια παρέμειναν στην Παϊπόρτα για περίπου μία ώρα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

King Felipe Confronted in Valencia Floods

Angry residents booed and threw mud and eggs at Spain’s King Felipe and Queen Letizia as they visited the Valencia region, where more than 200 people have died in devastating floods. pic.twitter.com/N5CCJ6EQd4

— Breaking News (@TheNewsTrending) November 3, 2024