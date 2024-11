Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε το Σάββατο (2/111) την αποστολή 10.000 επιπλέον στρατιωτών και αστυνομικών στη νοτιοανατολική Ισπανία, για να βοηθήσουν τους πληγέντες, αλλά και στις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, τέσσερις ημέρες μετά τις τραγικές πλημμύρες με επίκεντρο την Βαλένθια που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 211 νεκρούς και βύθισαν στο πένθος τη χώρα.

Συνολικά, άλλοι 5.000 στρατιώτες θα αναπτυχθούν επί του πεδίου, από τους οποίους 4.000 σήμερα και 1.000 αύριο το πρωί, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ από το μέγαρο Μονκλόα, την επίσημη κατοικία του.

Ο αριθμός αυτός αυξάνει σε 7.500 τους στρατιώτες που κινητοποιούνται στις κατεστραμμένες περιοχές και αποτελεί «τη μεγαλύτερη ανάπτυξη ενόπλων δυνάμεων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ισπανία σε καιρό ειρήνης», τόνισε ο επικεφαλής της κυβέρνησης.

